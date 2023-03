Bundesweiter Streik legt am 27. März Verkehr lahm ‒ Massive Einschränkungen im Verkehr, Lufthansa streicht Flüge vom Sonntag

Von: Kristina Beck

Deutschlandweit soll am Montag, 27. März, die Bahn und der öffentliche Nahverkehr stillstehen. Auch München ist betroffen. Schon am Sonntag davor sollen keine Flüge der Lufthansa in München stattfinden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Mega-Streik soll am Montag, 27. März, den Verkehr fast deutschlandweit lahmlegen. Auch München ist betroffen. Die Lufthansa streicht Flüge in München schon am 26.März.

Update: 24. März, 10:30 Uhr: Lufthansa streicht schon Flüge am Sonntag

Bereits am Sonntag, 26. März, müssen Passagiere der Lufthansa mit gravierenden Störungen im Flugverkehr in München einstellen. Die Airline hat alle Flüge in München für den Sonntag gestrichen. Somit ist am Sonntag und am Montag kein regulärer Flugbetrieb am Münchner Flughafen möglich.

Lufthansa rechnet dennoch damit, dass ab Dienstag, 28. März, der Flugverkehr in München wieder normal ablaufen kann.

Ursprungsmeldung vom 23. März:

München ‒ Nun ist es gewiss: Die Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) haben für Montag, 27. März, und zu Beginn der neuen Tarif-Verhandlungsrunde einen groß angelegten Warnstreik angekündigt.

Mega-Streik in Deutschland: Verdi ruft Mitarbeiter von Bahn und ÖPNV zu Arbeitsniederlegungen auf

Beschäftigte folgender Bereiche werden nach Angaben von Verdi zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen:

Fernverkehr

Regionalverkehr (mit S-Bahn München)

Nahverkehr: U-Bahn, Bus und Bahn (in sieben Bundesländern)

Flughäfen

Autobahngesellschaft

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

Die Streik-Aktion soll am 27. März von 0 Uhr bis 24 Uhr andauern.

„Es wird bundesweit zu erheblichen Einschränkungen in der Verkehrsinfrastruktur kommen“, heißt es auf der Verdi-Homepage. „Klar ist bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen sind“, präzisiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Streik-Auswirkungen auf Bus, Bahn und Tram in München

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass es auch in München zu Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram kommen werde. Während eines möglichen Streiks plant die MVG nach eigenen Angaben, wie an den beiden Streiktagen Anfang März, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten.

Bei der U-Bahn müsse der Linienbetrieb aus Sicherheitsgründen zunächst eingestellt werden. Ob der Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden könne, hänge von der Anzahl des verfügbaren Personals in der Leitstelle und im Fahrdienst ab, und könne erst kurzfristig entschieden werden.

Wenn der Betrieb aufgenommen wird, liegt die Priorität laut MVG vorerst auf den Linien U6 und U3, für die ein 10-Minuten-Takt angestrebt wird.

Das Angebot bei der Tram hänge von der tatsächlichen Personalverfügbarkeit ab. Einsatzbereite Fahrzeuge würden zunächst auf einzelne Linien konzentriert und in möglichst gleichmäßigen Abständen verkehren. Hier liegt die Priorität zunächst auf der am stärksten nachgefragten Linie 20 sowie der Linie 25 von Ostfriedhof bis Grünwald.

Beim Bus könnte etwa jedes zweite Fahrzeug zum Einsatz kommen, da die Kooperationspartner voraussichtlich nicht bestreikt werden. Die MVG strebt gemeinsam mit den Kooperationspartnern einen Takt 20 auf allen Linien an. Der CityRing 58/68 sowie der ExpressBus X30 entfallen.

Wie die MVG mitteilt, werden die weiteren Tarifverhandlungen für Bayern am Donnerstag, 30. März, in Nürnberg und am Montag, 4. April, die Verhandlungen in München fortgesetzt.

Die MVG informiert über die Betriebslage und auch über den möglichen Streik laufend auf www.mvg.de und auf Facebook. Auch in der App MVG Fahrinfo München und auf Twitter finden die Fahrgäste aktuelle Informationen. Außerdem wird die MVG ihre Fahrgäste über die elektronischen Anzeigen und mit Durchsagen über mögliche Einschränkungen informieren.

Warnstreik am Flughafen München am Sonntag und Montag: Keine regulären Flüge

Die Gewerkschaft Verdi hat hat Beschäftigte der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste am Flughafen München zu einem zweitägigen Warnstreik am Sonntag und Montag aufgerufen. Das teilt die dpa am heutigen Donnerstag mit. Passagiere müssten „mit verlängerten Wartezeiten und Flugausfällen“ rechnen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Die Beschäftigten hätten „eine Fünf-Sterne-Vergütung verdient“, sagte Manuela Dietz von Verdi Bayern nach dpa-Angaben. Die Einkommen müssten steigen, um Mitarbeiter zu gewinnen, „sonst droht uns auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im letzten Jahr“.

Der Flughafen weist darauf hin, dass am 26. und 27. März kein regulärer Flugverkehr stattfindet. „Passagieren, die an diesen beiden Tagen eine Flugreise von oder nach München geplant haben, wird dringend empfohlen, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von einer Anreise zum Flughafen abzusehen“, heißt es in der Mitteilung.

Am Sonntag waren 737 Starts und Landungen am Münchner Airport geplant. Am Montag würden 772 Flugbewegungen auf dem Programm stehen. Von dem zweitägigen Streik werden voraussichtlich rund 200.000 Passagiere betroffen sein.

Zum Streik aufgerufen wurden die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM), der FMG/AeroGround und der FM Sicherheit am Flughafen München. Am Montag ist für 11 Uhr ein Demonstrationszug geplant mit Kundgebung im Zentralbereich des Flughafen Münchens geplant.

Deutsche Bahn übt scharfe Kritik am Streik

Die Bahn kritisierte den Arbeitskampf laut dpa als „als grundlos und unnötig“. „Die EVG muss sich ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren“, forderte Personalvorstand Martin Seiler. „Unsere Mitarbeitenden und Fahrgäste brauchen jetzt eine zügige Lösung, keinen großen Warnstreik.“

Verdi fordert für die Angestellten im öffentlichen Dienst Lohn-Erhöhungen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr.

