Wasserwacht München: So modern rettet sie bald Leben

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Die Ortsgruppen der Münchner Wasserwacht sind bald mit noch modernerer Technik im Einsatz. © BRK-Wasserwacht

Die Wasserwacht in München soll mithilfe modernster Technologien zukünftig noch mehr Leben retten als bisher. Welche Neuerungen es bereits gibt und was noch geplant ist.

München ‒ Wenn Seen, Flüsse und Freibäder wieder zum Badevergnügen einladen, wird es für die Bayerische Wasserwacht ernst. Rund 750 ihrer Mitarbeiter sind von Mai bis September an Wochenenden und Feiertagen in und um München an neun Standorten mit ihren Ortsgruppen (Infokasten) vertreten. Sie warnen die Badegäste nicht nur schon jetzt vor zu großer Sorglosigkeit, sie haben auch selbst Probleme.

Zwar betont der Landesvorsitzende der Wasserwacht Bayern, Thomas Huber: „Zahlreiche Menschenleben konnten durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte in den vergangenen Jahrzehnten gerettet werden und das werden sie auch in diesem Jahr.“

Update für die Wasserwacht in München: Modernste Technologien zur Personensuche

Damit dies gelinge, seien aber mehr finanzielle Mittel notwendig. Beispielsweise für die Anschaffung modernster Technologien. „Dazu zählen Drohnen und Sonargeräte“, erklärt Daniela Haupt, von der Kreiswasserwacht München.

Aktuell werden für vier Wasserrettungsstationen im Stadtgebiet Handsonargeräte zur Personensuche im Wasser angeschafft. Das sogenannte Aquaeye ist konzipiert, „um innerhalb von ein bis zwei Minuten im Wasser stehend einen 50-Meter-­Radius mittels Sonar-Impuls abzuscannen“, sagt Rudolf Brettner, technischer Leiter bei der Wasserwacht München.

Das sogenannte Aquaeye wird zur Personensuche im Wasser verwendet. © Vodasafe

Dabei werde ein Öffnungswinkel von etwa fünf Metern erreicht. Die Ergebnisse werden „direkt auf einem LCD-Bildschirm angezeigt“ ‒ entweder als Sonarbild oder als Schemadarstellung mit Mustererkennung als „sicherer“ oder „unsicherer“ Personenfund.

Update für die Wasserwacht in München: Wachstationen sollen modernisiert werden

Zum anderen liege der Fokus auf der Modernisierung von in die Jahre gekommenen Wachstationen. Viele seien marode und werden teilweise nicht mehr den heutigen Anforderungen gerecht, da sie größtenteils in den 1960er-Jahren errichten wurden. Dieser Renovierungs- und Neubaustau ‒ es geht bayernweit um knapp 600 Wachstationen ‒ werde signifikante Kosten verursachen.

„Wir sehen deshalb die Notwendigkeit für ein Sonder-Investitionsprogramm zur Ertüchtigung und Renovierung oder Neuerrichtung von Wachstationen an den bayerischen Seen“, sagt Huber. Immerhin: Die Stadt München hat an den sieben Seen im Stadtgebiet die Notrufsäulen erneuert. Insgesamt 29 wurden pünktlich zum Beginn der Badesaison 2023 ersetzt.

Doch auch an anderer Stelle muss angesetzt werden: „Die Nachfrage nach Schwimmkursen bei den Ortsgruppen ist aktuell auffallend hoch“, stellt Daniela Haupt fest. Grund sei ein Corona-­bedingter „Rückstau“.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Wasserwacht Bayern Self-Made-Schwimmkurse ins Leben gerufen. Eltern bekommen Informationsmaterial und Praxisanleiter zur Verfügung, um ihren Kindern das Schwimmen selber zu lehren.

Die Münchner Stationen der Wacht Feringasee (Wasserwacht Unterföhring); Riemer See (Wasserwacht Riem); Heimstettener See (Wasserwacht Feldkirchen); Unterschleißheimer See/Ruderregatta (Wasserwacht Lohhof); Lerchenauer See (Wasserwacht Lerchenau); Isar-Marien­klause/Isar-Flaucher (Wasserwacht München-Mitte); Feldmochinger See (Wasserwacht Nord); Langwieder Seenplatte (Wasserwacht West); Freibad Unterhaching (Wasserwacht Unterhaching)

G. Uelses

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.