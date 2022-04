Welche Konsequenzen dem FC Bayern München nach dem Wechselfehler in Freiburg drohen

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Verwirrte Gesichter um Schiedsrichter Christian Dingert: Weil der FC Bayern München am Samstag kurzzeitig mit zwölf Spielern agierte, musste die Bundesliga-Partie der Münchner beim SC Freiburg minutenlang unterbrochen werden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Eigentlich hatte der FC Bayern München das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg mit 4:1 gewonnen. Ein Wechselfehler könnte nun aber Konsequenzen haben.

Es war eine Szene, die viele Fußballfans vor den Fernsehbildschirmen und im Stadion rätseln ließ: Kurz vor Schluss der Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wurde das Spiel beim Stand von 3:1 für die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt von Schiedsrichter Christian Dingert unterbrochen. Der anfangs unklare Grund wurde recht schnell bekannt: Der Rekordmeister aus München hatte zwölf statt elf Spieler auf dem Platz.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Wechselfehler bei Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg - Zwölf Spieler kurzzeitig auf dem Platz

Zwar agierten die Bayern, in deren Heimstadion im Herbst erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland stattfindet, nur etwa 15 Sekunden in unerlaubter Überzahl und konnten sich dadurch keinen spielentscheidenden Vorteil erarbeiten. Dennoch könnte dieser Fehler Folgen für die Mannschaft von Julian Nagelsmann haben - die sogar den Verlust der drei Punkte möglich machen (Bayern hatte am Ende mit 4:1 gesiegt).

Doch was war eigentlich passiert? In der 86. Minute sollten Niklas Süle und Marcel Sabitzer für Corentin Tolisso und Kingsley Coman, der kurz zuvor noch das 3:1 erzielt hatte, eingewechselt werden. Tolisso verließ auch den Platz, Süle und Sabitzer betraten ihn - Coman jedoch blieb auch auf dem Feld. Damit waren für kurze Zeit 12 Spieler der Gäste aktiv im Spiel. Nach minutenlanger Unterbrechung verließ Coman das Feld und das Spiel wurde mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

Wechselfehler bei Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg - Droht nachträglicher Punktverlust?

Ob die Szene nun Folgen hat, bleibt offen. Felix Zwayer, der an dem Spieltag als Videoschiedsrichter tätig war, glaubt nicht daran: „Es ist aus meiner Sicht nicht mit der Situation zu vergleichen, wenn ein Spieler, der nicht im Spielbericht drin steht, am Spiel teilnimmt“, sagte er im ZDF-Sportstudio. Alle Spieler der Bayern auf dem Rasen seien grundsätzlich spielberechtigt gewesen. „Das ist in den Fußballregeln geregelt und nicht in den Statuten, wie damit umzugehen und zu verfahren ist.“

Sky-Experte Didi Hamann hingegen forderte direkt nach dem Spiel Konsequenzen für den Rekordmeister aus München. „Das ist ein Regelverstoß. Wenn einer aufs Feld geht, hat ein anderer runterzugehen. Es spielt keine Rolle, ob sie 20 Sekunden zu zwölft spielen oder fünf Minuten“, sagte er. „Dass es geahndet werden muss, steht für mich außer Frage.“ Hamann führte weiter aus: „Sie sind selber Schuld. Wenn man einen Trainerstab von 10 oder 15 Leuten hat, muss einer sehen, dass da zwölf Leute auf dem Platz sind.“ Für ihn sei es vorstellbar, dass die Bayern die Punkte nachträglich abgezogen bekämen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zumindest wird nicht von sich aus eingreifen. „Der Kontrollausschuss hat keine rechtlichen Möglichkeiten, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen“, sagte ein DFB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Freiburger müssen also selbst Einspruch einlegen. Auch am Tag nach den kuriosen Szenen prüften die Verantwortlichen der Breisgauer die Lage. „Wir werden etwas kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Einen Zeitplan haben wir dafür nicht“, sagte ein SC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Offiziell haben sie dafür bis Montagnachmittag Zeit.

Sollte Freiburg tatsächlich protestieren, bliebe die Frage, welche Regel angewendet würde. Regel 3 der Fußball-Regeln des DFB besagt unter anderem in dem Abschnitt „Zusätzliche Personen auf dem Spielfeld“:

„Wenn ein Teamoffizieller, ein Auswechselspieler, ein ausgewechselter oder des Feldes verwiesener Spieler oder eine Drittperson das Spielfeld betritt, muss der Schiedsrichter:

- das Spiel nur unterbrechen, wenn eine solche Person ins Spiel eingreift

- die Person vom Spielfeld weisen, nachdem das Spiel unterbrochen wurde

- und entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergreifen

Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch:

- einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt,

- eine Drittperson wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.“

Dies hätte im Prinzip keine Konsequenzen. Debattiert wird aber auch, ob in diesem Fall Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB angewendet werden könnte. Darin heißt es:

War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt. In diesem Fall bleibt die Spielwertung bestehen.

Dadurch könnte dem FC Bayern das eigentlich souveräne 4:1 aberkannt und als 0:2-Niederlage gewertet werden.

Wechselfehler bei Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg - Uneinigkeit bei Schuldfrage

Über die Schuld am Fehler gibt es unterschiedliche Ansichten. Schiedsrichter Dingert sieht die Verantwortung bei Bayerns Teammanagerin Kathleen Krüger. „Der Spieler Coman mit der Nummer 11 hat sich nicht angesprochen gefühlt in dem Moment. In Abklärung zwischen Bayern und dem Vierten Offiziellen wurde das dann versäumt, dass der Spieler Coman das Feld verlassen hat“, erklärte der Referee bei Sport1. Anscheinend wurde Comans alte Rückennummer 29 auf der Anzeigetafel gezeigt. Der Franzose trägt jedoch nun die 11 - und fühlte sich daher offenbar nicht angesprochen.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich sieht hingegen bei Dingert und seinem Team zumindest eine Teilschuld für das kurze Chaos. „Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur und kündigte eine Aufarbeitung der Geschehnisse an.

Eigentlich hätte es nach Wiederanpfiff einen Freistoß für Freiburg statt eines Schiedsrichterballs geben müssen. Auch eine Gelbe Karte für Coman wäre laut Regelwerk möglich gewesen.

Wechselfehler bei Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg - Einspruch steht noch aus

Tatsächlich hatte den Fehler zuerst SC-Verteidiger Nico Schlotterbeck bemerkt. „Mir ist aufgefallen, dass kein Spieler rausging. Ich habe dann dem Schiedsrichter Bescheid gegeben“, sagte der Neu-Nationalspieler am Sky-Mikrofon. Auch Nils Petersen, der den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Freiburg erzielt hatte, habe den Wechselfehler nicht bemerkt. „Wenn der Nico Schlotterbeck nichts gesagt hätte, hätten wir wahrscheinlich noch weiter so gespielt. Wie oft spielen wir im Training elf gegen neun - und es passiert nichts?“, meinte der SC-Profi und Spezialist für Jokertore schmunzelnd.

Petersen denkt jedoch, dass die Szene noch ein Nachspiel haben könnte. Man habe noch Zeit, „um Protest einlegen zu können. Da werden die Telefone heute heiß glühen hier im Stadion, und dann wird man halt abwägen, was das Richtige ist“, sagte der 33-Jährige am Sonntag bei Sky. Das Ganze sei „natürlich Thema Nummer eins in der Kabine“. Am Samstag hatte Trainer Christian Streich das noch ausgeschlossen. „Wir müssen keinen Einspruch einlegen, denn wir unterliegen einem Regelwerk.“ Gemäß der DFB-Regeln wirken Konsequenzen nicht sehr wahrscheinlich, zumal während der kurzen Überzahl nichts Entscheidendes passierte.

Die Szene wird auch weiterhin für Diskussionen sorgen. Während ein möglicher Einspruch der Freiburger noch unklar ist, wird der FC Bayern bestimmt schnell damit abschließen wollen. Am Mittwoch, 6. April, geht es für den deutschen Rekord- und Serienmeister nämlich zum wichtigen Champions League Viertelfinal-Hinspiel nach Villareal (21 Uhr bei DAZN).