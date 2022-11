Die Christkindlmärkte in München im Überblick ‒ Hier gibt es Glühwein, Weihnachtsstimmung und Handwerkskunst

Von: Jonas Hönle

Der Christkindlmarkt am Marienplatz findet 2022 wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. Die weiteren Weihnachtsmärkte in München im Überblick... © Amelie Geiger/dpa

Bald ist schon wieder Weihnachten: 2022 finden die Christkindlmärkte in München ohne Corona-Einschränkungen statt. Alle Weihnachtsmärkte im Überblick...

Nach zwei Jahren Corona-Pause und Glühwein to go finden dieses Jahr wieder Christkindlmärkte statt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnet den Weihnachtsmarkt am Montag um 17.00 Uhr vom Rathausbalkon aus. 2022 wird es nach Angaben der Stadt keine Corona-Einschränkungen mehr geben.

Die Christkindlmärkte und Weihnachtsmärkte in München - 2022 ohne Corona-Einschränkungen

Doch nicht nur in der Innenstadt kommt Weihnachtsstimmung auf. Im gesamten Stadtgebiet bieten Märkte Glühwein und Co., besinnliche Stimmung und Handwerkskunst an.

Wo die Münchner sich schon auf Weihnachten einstimmen können - Hallo hat den Überblick...

Vorfreude in Weihnachten in München-Mitte

Neben dem Christkindlmarkt auf dem Marienplatz findet auch wieder der Mittelaltermarkt am Wittelsbacher Platz statt - dieses Jahr mit besonderen Bechern. Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm fällt 2022 aus, an der Münchner Freiheit in der Residenz und am Sendlinger Tor findet er jedoch statt.

Alle Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-Mitte.

Advents-, Winter- und Christkindlmärkte im Südwesten

Auch im Münchner Südwesten kommt Weihnachstimmung mit Glühwein, Musik und Kunsthandwerk auf den Weihnachtsmärkten auf. Am Luise-Kiesselbach-Platz findet zum ersten Mal der Christkindlmarkt unterm Maibaum statt. Auf der Theresienwiese lockt das Winter-Tollwood und im Westpark der Winterzauber die Besucher an.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-Südwest.

Zoff um Weihnachtsmarkt am Harras - Die weitere Märkte im Münchner Süden

In Sendling gab es Zoff um den Weihnachtsmarkt am Harras, er findet jedoch trotzdem statt. Auch an der Alten Utting, beim Bahnwärter Thiel und auf dem Pink Christmas kommt wieder Weihnachtsstimmung auf.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-Süd.

Christkindlmärkte in Allach und Schloss Blutenburg

Im Schloss Blutenburg in Obermenzing wird nach der Corona-Pause eine jahrzehntelange Tradition wiederbelebt und am Oertelplatz in Allach findet eine Premiere statt.

Alle weiteren Termine und Programme in der Christkindlmärkte bei Schloss Blutenburg und Allach.

Alle Infos zu den Christkindlmärkten im Münchner Westen

Am Langwieder See fällt der Weihnachtsmarkt dieses Jahr leider aus. Dafür sorgen der Pasinger Christkindl­markt, ein erstmaliger Winterzauber am Westkreuz und das Aubinger Adventsglühen im Münchner Westen für Weihnachtsstimmung.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-West.

Wo im Norden von München Weihnachtsstimmung aufkommt

Auch im Münchner Norden ist es wieder Zeit für Musik, Glühwein und Weihnachtsstimmung. Nachdem der Moosacher Hüttenzauber letztes Jahr wegen Corona vorzeitig abgebaut wurde, findet er heuer ohne Auflagen statt. Aber auch in Unterföhring und Feldmoching finden Weihnachtsmärkte wieder regulär statt.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-Nord.

Die Weihnachtsmärkte in Neuhausen-Nymphenburg

In Neuhausen-Nymphenburg findet diese Jahr der Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz statt - allerdings mit weniger Buden als vor Corona. Im Olympiapark-Süd findet heuer zum ersten Mal der Märchenbazar statt.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in Neuhausen-Nymphenburg.

Die Christkindlmärkte in München-Ost

Im Münchner Osten sorgt der Haidhauser Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder für Adventsstimmung. Auch der „Weihnachtszauberwald“ in Bogenhausen und das „Winterfest am Nockherberg“ locken Besucher.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in München-Ost.

Kalte Hütten und weniger Lichter: Wie im Würmtal Christkindlmärkte mit der Energiekrise umgehen

Im Würmtal ergreifen die Weihnachtsmärkte Maßnahmen, um Energie zu sparen. Auf dem Marktplatz in Neuried sollen die Buden nicht beheizt werden. In Krailling setzt man zur Beleuchtung auf LED, in Gauting soll sogar komplett auf Beleuchtung verzichtet werden.

Alle weiteren Christkindlmärkte, Termine und Programme in im Würmtal.

