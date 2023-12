Kein Malheur am Festtag: Münchner Feuerwehr gibt Tipps zur richtigen Verwendung von Kerzen und Adventskränzen

Von: Kevin Wenger

Nach vier Wochen sind die Kerzen am Adventskranz in der Regel runtergebrannt und die Zweige staubtrocken. Die Feuerwehr gibt Tipps, wie man brennendes Geäst vermeiden kann. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Damit der Heiligabend auch ein friedlicher Festtag bleibt, gibt die Münchner Feuerwehr Tipps, wie man ein Feuer bei alten, vertrockneten Adventskränzen vermeiden kann:

München – Bald ist es soweit: Heiligabend steht vor der Tür und, egal ob im großen Familienkreis oder im kleinen Beisammensein, der Abend soll ein besinnliches Fest für Alle werden. Doch wenn auch die vierte Kerze am Adventskranz brennt, kann es zu großen Unfällen mit dem Weihnachtsschmuck kommen.

Nach vier Wochen Nutzung sind die Kerzen am Adventskranz niedergebrannt und das Geäst schon etwas vertrocknet. Optimale Bedingungen für ein Feuer. Damit aber nur die vier Kerzen brennen an Heiligabend, gibt die Feuerwehr Tipps zur richtigen Handhabe des Kranzes.

Brand an Heiligabend vermeiden - Feuerwehr-Tipps befolgen

Dabei gilt allgemein immer: Egal ob Adventskranz oder Duftkerze - niemals sollte eine brennende Kerze unbeaufsichtigt gelassen werden. Für Adventsgestecke gilt zudem, dass sie immer auf einem feuerfesten Untergrund stehen sollten. In ihrer Umgebung sollten zudem keine brennbaren Gegenstände liegen oder stehen. Stellen Sie Adventskränze also niemals neben Gardinen oder Geschenkpapier.

Wichtig ist die Befestigung der Kerzen. Damit sie nicht plötzlich umkippen, sollten sie sicher, gerade und fest positioniert werden. Im Optimalfall befinden sich kleine Kerzenteller unter ihnen, mit welchen auch das flüssige Wachs aufgefangen werden kann.

Sollten die Kerzen am Kranz schon vor Heiligabend abbrennen, sollten sie durch neue ersetzt werden. So können Flammen nicht an die Dekorationen und Zweige geraten.

Nur wenn keine Gefahr besteht Feuer selbst löschen

Besondere Vorsicht gilt auch bei Kindern oder Haustieren. In einem unachtsamen Moment könnten diese den Adventskranz herunterstoßen oder sich an den Kerzen verletzen. Daher sollte das Gesteck immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Vierbeinern aufgestellt werden.

Wenn Sie Kerzen anzünden, sorgen Sie dafür dass das Feuer im Notfall schnell gelöscht werden kann. Dazu sollte Löschmittel, zum Beispiel Wasser oder ein Feuerlöscher, in der Nähe und einsatzbereit sein.

Wenn trotz allen Vorkehrungen dennoch etwas schiefgeht, sollte man die Flammen nur selber löschen, wenn man sich nicht in Gefahr begibt. Ansonsten sollte man die Tür zum Brandraum schließen, das Haus verlassen und den Notruf 112 wählen.

