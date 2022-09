Welttag der Ersten Hilfe: Das Münchner Rote Kreuz zeigt, wie es geht ‒ und lädt zur Übung am Rotkreuzplatz ein

Mit Übungspuppen können Interessierte am Welttag der Ersten Hilfe am Rotkreuzplatz üben. © BRK KV Muenchen

Um die Münchner für den Ernstfall zu wappnen lädt das Münchner Rote Kreuz am Welttag der Ersten Hilfe zum kostenlosen Üben am Rotkreuzplatz ein.

München - Erste Hilfe zu leisten kann Leben retten. Im Ernstfall haben aber viele Menschen Angst, bei den lebensrettenden Maßnahmen etwas falsch zu machen. Mit einem Aktionstag zum Welttag der Ersten Hilfe am 10. September macht die Stadt München auf das wichtige Thema aufmerksam.

Welttag der Ersten Hilfe: Münchner können am Rotkreuzplatz Wiederbelebung trainieren

Um Sorgen und Unsicherheiten abzubauen, wird empfohlen, das Erste-Hilfe-Wissen immer wieder aufzufrischen. „Erste Hilfe zu leisten, ist einfacher als man denkt“, betont Oliver Gebhard vom Münchner Roten Kreuz. 2021 haben das 9773 Münchner mit dem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses beim Münchner Roten Kreuz getan (2020 waren es 6.433).

Eine gute Gelegenheit zum Auffrischen bietet sich den Münchnern am 10. September, dem Welttag der Ersten Hilfe. Am Rotkreuzplatz bietet das Münchner Rote Kreuz von 11 Uhr bis 16 Uhr kostenlose Übungsmöglichkeiten an. Das Thema Wiederbelebung steht dabei im Fokus.

An Übungspuppen können Interessierte beispielsweise die Reanimation mit und ohne Defibrillator trainieren. Erste-Hilfe-Ausbildende des Münchner Roten Kreuzes erklären, worauf es dabei ankommt und stehen für alle Fragen zur Verfügung.

Ziel der Aktion ist es, die Münchner zu sensibilisieren, um im Notfall schnell die lebensrettenden Sofortmaßnahmen einleiten zu können. Mehr Informationen zu weiteren Standorten des Aktionstags gibt es unter stadt.muenchen.de/infos/muenchen-rettet-leben.html.

Mehr Informationen zu den Erste-Hilfe-Kursen beim Münchner Roten Kreuz unter https://www.brk-muenchen.de/erste-hilfe-kurse.

