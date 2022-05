Wertstofftonne und gelber Sack anstatt Wertstoffinsel für Kunststoff-Müll? AWM startet Pilotversuch in München

Von: Jonas Hönle

AWM startet Pilotversuch zur Wertstofftonne mit gelben Sack anstatt Wertstoffinseln für Kunststoff-Müll in München. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Kunststoff-Müll muss in München bisher zur Wertstoffinsel gebracht werden. Der AWM startet nun einen Pilotversuch mit Wertstofftonnen und gelben Sack.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) startet einen Pilotversuch zur Wertstofftonne. In fünf Gebieten, die mit Wertstoffinseln geringer versorgt sind, sollen jeweils in einem typischen Kleintonnengebiet (Hausbebauung) und einem typischen Großtonnengebiet (Geschosswohnungsbau) die gelbe Tonne getestet werden. Der gelbe Sack soll zudem versuchsweise in einem Gebiet in der Münchner Innenstadt ausprobiert werden.

Der Stadtrat München hatte den AWM beauftragt, die Vor- und Nachteile der bestehenden Wertstoffinseln gegenüber neuen Systemen zu prüfen und zu bewerten.

Der AWM hat nun ein Konzept für einen Pilotversuch einer Wertstofftonne bzw. eines gelben Systems in München erstellt.

Eine Petition hatte bereits die Einführung des Gelben Sacks oder der Gelben Tonne in München gefordert.

Der Test soll wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, damit am Ende des Pilotprojekts die beste Lösung für München feststeht.

In einer Wertstofftonne können neben Verpackungen aus Kunststoffen und Metall auch andere Kunststoffe gesammelt werden, die sonst im Restmüll landen würden.

Der AWM analysiert die Entwicklungen am Markt genau. Er prüft immer neu, welches Sammelsystem unter dem Strich nachweislich einen ökologischen Vorteil hat. Bis dato steht ein zu geringer Rezyklat-Output einem deutlich höheren Sammelaufwand gegenüber, weshalb ein Bringsystem in summa ökologischer war. Doch es zeichnet sich ab, dass sich der Rezyklateinsatz in der Produktion zukünftig deutlich erhöhen wird.

Der AWM können nun mit Rückenwind des Stadtrats in die notwendigen Verhandlungen mit den Dualen Systemen Deutschland (DSD) für die nächste Vertragslaufzeit 01.01.2024 bis 31.12.2026 gehen. Ob diese den Pilotversuch mittragen, soll Ende 2022 feststehen.

