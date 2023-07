Initiative für Verkehrsregulierung an Bergsonstraße: BA bittet um Prüfung

Bürgerinitiative will Zufahrten ins Viertel an der Bergsonstraße und Alten Allee regulieren

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Interessengemeinschaft um (von links) Edgar Auer, Helmut Rothballer und Herbert Weiser will Rechtsabbieger von der Bergsonstraße mit einer zusätzlichen Ampel ausbremsen. © Andreas Schwarzbauer

Eine Bürgerinitiative will den Durchgangsverkehr an der Bergsonstraße und Alte Allee ausbremsen. Was die Bürger planen, wie der BA reagiert:

München-West ‒ Durch zusätzliche Ampeln will die Interessengemeinschaft (IG) Alte Allee/Bergsonstraße den Verkehr in ihrem Viertel steuern. Die Anwohner klagen, dass schon jetzt zu viele Autos unterwegs seien. „Ab 16 Uhr kann man wegen des Lärms nicht mehr im Garten sitzen. In der Früh und abends können wir kein Fenster aufmachen. Und in den kommenden Jahren bekommen wir noch mal 50 Prozent Verkehr obendrauf“, sagt Edgar Auer. Das Verkehrskonzept für den Dreilingsweg steht in der Kritik.

Die Gründe dafür seien die Neubaugebiete in Freiham, am Dreilingsweg und in Lochhausen, das wachsende Gewerbegebiet an der Rupert-Bodner-­Straße sowie das neue Kulturzentrum Bergson. Um die Belastung zu reduzieren, will die IG beim Durchgangsverkehr ansetzen. „Wir wollen ihn aber nicht von A nach B verlagern, sondern die Leute zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen.“

Initiative für Verkehrsregulierung an Bergsonstraße: Das wünschen sich Bürger

Dies wollen Auer und seine Mitstreiter schaffen, indem sie den Verkehr ausbremsen. „Geringe Zeitunterschiede machen viel aus. Wenn ich mit dem Auto zehn Minuten länger brauche, fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Gelingen soll dies mithilfe von zusätzlichen Ampeln an den Zufahrten zum Viertel. „Wir wollen die Straßen nicht blockieren, sondern den Durchfluss auf einem gewissen Level halten“, erklärt Auer.



Dies könnte entweder dadurch erfolgen, dass die Stadt im Vorfeld berechnet, wie lange die Ampel rot sein muss, damit pro Stunde nur eine bestimmte Anzahl an Autos durchkommt. Eine andere Möglichkeit sei, dass eine Bodenschleife den durchfahrenden Verkehr registriert und sich beim Überschreiten einer bestimmten Grenze die Rotphase verlängert.



Initiative für Verkehrsregulierung an Bergsonstraße: BA bittet um Prüfung

Auf der Lortzingstraße beispielsweise bögen viele Pendler links in die Alte Allee ab, wenn sie den Rückstau auf der Pippinger Straße sehen. Sie soll eine Linksabbieger-Ampel ausbremsen. Damit die Busse nicht beeinträchtigt werden, schlägt Auer eine eigene Lichtzeichenanlage für den ÖPNV auf der Geradeaus-Spur vor. Dasselbe funktioniere beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung Bergsonstraße/An der Langwieder Haide. Den Schleichverkehr, der von der A8 auf die Bergsonstraße kommt, soll eine Ampel am Bertha-von-Suttner-Weg stoppen.



Der örtliche Bezirksausschuss fordert ebenfalls verkehrssteuernde Maßnahmen für das Gebiet und bittet die Verwaltung, den Vorschlag der IG zu prüfen und zu bewerten.

