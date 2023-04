Wie Vereine im Münchner Westen den ersten Mai mit den Bürgern feiern

Von: Ursula Löschau

Das „Menzinger Maifest“ feierte im vergangenen Jahr Premiere. © privat

Auch im Münchner Westen wird wieder traditionell der Mai eröffnet mit Maibaum, Tanz und großen Festen. Wie die einzelnen Viertel feiern:

München-West ‒ „Dieses Jahr ist es endlich wieder machbar“, freut sich Andreas Haller von den Allacher Burschen. Sie werden am Montag, 1. Mai, ab 10 Uhr an der Eversbuschstraße 153 einen neuen Maibaum aufstellen und das Ereignis mit Speis und Trank feiern. „Der Baum ist eine bayerische Fichte, kommt aus der Gegend Forst Kasten und ist dieses Jahr stolze 37 Meter lang“, verrät Haller.

Das eigentliche Allacher Maifest schließt sich am Samstag, 13. Mai, an. Dann trifft sich das Viertel ab 12 Uhr auf dem Gelände des Vereinsheims an der Eversbuschstraße 161 zum geselligen Beisammensein bei Livemusik. Haller verrät: „Traditionell wird unser Baum im Wald entrindet und dann etwa eine Woche vor dem 1. Mai ins Wachstüberl gebracht. Dort wird er dann noch gehobelt sowie geschliffen und die Latten für die Figuren werden montiert.“ Wo das passiert, ist ein streng gehütetes Geheimnis. „Natürlich ist auch eine 24/7-Wachmannschaft vor Ort, damit uns der Baum nicht geklaut werden kann.“

Feiern in den Mai im Münchner Westen: Das ist in Menzing geplant

Der Obermenzinger Burschenverein richtet den neuen Maibaum an der Dorfstraße 39 am Sonntag, 30. April, auf und schmückt ihn traditionell am 1. Mai ab 11 Uhr mit seinen außergewöhnlichen, dreidimensionalen Figuren. Das wird heuer nach gelungener Premiere 2022 zum zweiten Mal mit dem „Menzinger Maifest“ gefeiert. Das Programm am Montag, 1. Mai, beinhaltet Auftritte der Aktiv- und Jugendgruppen des Trachtenvereins „D’Würmtaler“ Menzing sowie der Goaßl­schnalzer und das Anschießen des Maibaums durch die Böllerschützengruppe. Sitzmöglichkeiten rund um den Maibaum bieten einen Blick auf das Geschehen und das Tanzprogramm.



Zur Einstimmung auf die Maifeiern lädt der Trachtenverein „D‘Würmtaler“ Menzing bereits am Freitag, 28. April, zum Tanz in den Mai im Carlhäusl, An der Würm 1, ein. Musikalisch begleitet den Abend die Tanzlmusi „Menzinger 7e auf’d Nacht Musi“ unter der Leitung von Korbinian Eschbaum. Einlass ist ab 19, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Platzreservierung wird gebeten per E-Mail an vorstand@trachtenverein-menzing.de.

Im Carlhäusl wird zum „Tanz in den Mai“ geladen. © privat

