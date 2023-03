Fußballvereine aus dem Münchner Westen ziehen zum Start der Rückrunde gemischtes Zwischenfazit

Der FC Kosova und die DJK Pasing wollen in die Bezirksliga aufsteigen. Der SV Lochhausen kämpft um den Klassenerhalt. © FC Kosova

Die Münchner Fußballer aus dem Westen der Stadt starten bald in die Rückrunde. Zuvor hat Hallo ein Blick auf die sportlichen Bilanzen geworfen.

München-West ‒ In der Bundesliga rollt der Ball schon seit Januar wieder. Doch die Amateurfußballer aus dem Münchner Westen beenden erst jetzt ihre Winterpause. Der SV Aubing startet am Sonntag, die übrigen Vereine nehmen das nächste Wochenende den Pflichtspiel-Betrieb auf. Diese Ziele haben die Teams:

Fußball im Münchner Westen: Die Bilanz der Vereine

• FC Kosova: In der vergangenen Saison ist der Verein, seit Kurzem im Sportpark Freiham ansässig, von der Bezirks- in die Kreisliga abgestiegen. Da läuft es gut. „Aktuell sind wir auf Tabellenplatz drei. Unser Ziel ist es auch, unter die ersten drei zu kommen. Wenn wir aber die Möglichkeit sehen, aufzusteigen, würden wir natürlich dafür kämpfen“, erklärt Abteilungsleiter Betim Troni. Für die Relegationsspiele müsste der FC Kosova noch einen Platz klettern. Bei drei Punkten Rückstand scheint das nicht unmöglich. Die Saison verläuft bisher erfolgreich, obwohl der Verein mit einer neuen Mannschaft und einem neuen Trainerteam gestartet ist.



• DJK Pasing: Noch vor dem FC Kosova steht die DJK Pasing. Die Mannschaft ist mit drei Punkten Vorsprung Spitzenreiter in der Kreisliga 2 Heliosch. Trainer Josef Gutsmiedl ist zufrieden. Das Ziel sei, in die Bezirksliga aufzusteigen. „Wir haben in der Winterpause viele Neuzugänge verpflichtet, eine herausragende Trainingsbeteiligung und super Einzelspieler“, sagt er.



Die DJK Pasing kämpft auch um den Aufstieg. © DJK Pasing

• SV Lochhausen: Nicht ganz so gut läuft es beim SV Lochhausen. Der Verein ist nach dem Abstieg in der vergangenen Saison in der Kreisklasse derzeit Zwölfter – mit einem Punkt Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Es sei schwierig gewesen, die Hierarchie der neu zusammengestellten Mannschaft herzustellen, sagt Trainer Andreas Kopfmüller. Das Hauptziel der Lochhausener ist der Klassenerhalt.



Der SV Lochhausen allerdings kämpft gegen den Abstieg, nachdem man erst im Vorjahr abgestiegen war. © SV Lochhausen

•SV Aubing: Auch in Aubing hat laut Trainer Patrick Ghigani ein Umbruch stattgefunden. Der Verein habe in der Winterpause noch einige Spieler aus der Jugend zur ersten Mannschaft hochgezogen. Oberstes Ziel für die Rückrunde sei daher, das Team neu zu formen. „Dafür waren wir auch im Trainingslager. Dort sind die Spieler noch mal zusammengewachsen“, verrät Ghigani. Nach der ersten Saisonhälfte belegt der SV Aubing den 10. Platz in der Bezirksliga.



•Sportfreunde Pasing: „Wir wollen dieses Jahr unseren Platz in der A-Klasse halten und nutzen die Rückrunde als Lernphase“, sagt Trainer Florian Tschiatschek. Er habe selbst früher bei den Sportfreunden gespielt und wolle einiges ändern. Etwa will er der Mannschaft beibringen, auf Ballbesitz zu spielen. Aktuell belegen die Pasinger Tabellenplatz 10.

Celina Nietzel

