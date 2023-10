Projekt soll weltweite Landwirtschaft spiegeln und Probleme aufzeigen – Stadt sucht Flächen

Von: Andreas Schwarzbauer

Der Weltacker in Berlin dient als Vorbild für München. © Volker Gehrmann

München soll einen Weltacker nach dem Vorbild in Berlin bekommen. Wo der Acker zu finden sein könnte, welche Funktion er erfüllen soll:

München-West ‒ Reis, Soja, Zucker­rohr und Kartoffeln statt Erdbeeren und Gras – das könnte nach dem Willen der Viertelpolitiker aus Pasing-­Obermenzing künftig auf der Grünfläche an der Weinschenkstraße wachsen. Hintergrund ist, dass die Stadt derzeit ein Areal für einen sogenannten Weltacker sucht.

Würde man die weltweiten landwirtschaftlichen Flächen gerecht aufteilen, stünden jedem Menschen laut Experten im Schnitt 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Idee hinter dem Weltacker ist es nun, ein Feld in dieser Größe mit verschiedenen Sorten so zu bepflanzen, dass es die globale Landwirtschaft widerspiegelt.



Machen etwa Weizen, Mais, Reis und Soja weltweit mehr als die Hälfte der Anbauflächen aus, ist das auch auf dem kleinen Abbild so. „Auf dem Weltacker kann aufgezeigt werden, welche Fläche im Durchschnitt für unser Essen, unsere Kleidung und Energiepflanzen benötigt wird. Er ist ein Lernort, an dem wir ganz viel über Ernährung und Landwirtschaft erfahren können“, erklärt Markus Mitterer von der städtischen Fachstelle BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung).



Weltacker in München: Herausforderungen und verschiedene Themen ansprechen

Viele der benötigten Pflanzen würden in München gedeihen. „Reis beispielsweise wächst hier zwar, hat aber vielleicht nicht so viel Ertrag. Ähnlich ist es mit Soja“, sagt Mitterer. Bei anderen Sorten müsse man mit Überkategorien wie Gemüse oder Obst arbeiten. Aber auch Symbole seien möglich. „Auf dem Weltacker in Berlin liegen auf der Fläche von Gummi und Kautschuk zum Beispiel alte Autoreifen“, sagt Mitterer.



Mithilfe des Weltackers könne man ganz viele Themen und Herausforderungen ansprechend und anschaulich darstellen. Um Lebensmittelverschwendung zu zeigen, will Mitterer einen Bereich mit Seilen abstecken, „damit man sieht, wie viel komplett vergeudet wird“. Ebenso werde sichtbar, wie viel Fläche beispielsweise für Tierhaltung nötig ist. „Der Acker soll öffentlich begehbar sein, sodass jeder und jede hingehen und mithilfe von Schildern etwas lernen kann“, sagt Mitterer. Es soll aber auch Führungen und Bildungsaktionen geben. „Wir sind derzeit auf keinem guten Weg, was eine nachhaltige Gesellschaft angeht. Deshalb müssen wir ein besseres Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen“, erklärt Mitterer.



In Deutschland gibt es bereits acht Weltäcker. In Nürnberg läuft das Projekt seit einer Saison. „Wir hatten im Schnitt acht bis zehn Führungen im Monat“, sagt die dortige Projektleiterin Elan Tietböhl. Tendenz steigend. Zudem hätten auch diverse Tagungen stattgefunden. Schwerpunktthemen seien die ökologische Landwirtschaft und Ernährungsgerechtigkeit. Insgesamt wachsen dort rund 50 verschiedene Kulturen.



Weltacker in München: Erdbeerwiese im Westen als Standort?

Um das Projekt in München zu realisieren, hat die Stadt alle Bezirksausschüsse um Standortvorschläge gebeten. Insgesamt sei eine Fläche von 3000 Quadratmetern nötig. „Neben der Anbaufläche brauchen wir Wege, Platz für Gerätschaften, gegebenenfalls Sanitäranlagen und eine überdachte Möglichkeit für Bildungsangebote“, erklärt Markus Mitterer.



Die CSU im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing hat bei der jüngsten Sitzung die Erdbeerwiese ins Spiel gebracht – sicherlich vor dem Hintergrund, dass sie das Areal von Bebauung freihalten will. Aber auch der Landschaftspark West zwischen Laim, Pasing und Hadern ist für die Fraktion eine Option. Der zuständige Unterausschuss Umwelt wird in seiner nächsten Sitzung im Oktober über mögliche Standorte diskutieren.



Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing bringt die Erdbeerwiese als Standort ins Spiel. © Andreas Schwarzbauer

Der BA Allach-Untermenzing hingegen fühlt sich nicht dafür zuständig, städtische Flächen für dieses Projekt zu ermitteln und vorzuschlagen. „Die Stadt kann doch selbst in ihren Unterlagen schauen“, meinte Pascal Fuckerieder (SPD) bei der jüngsten Sitzung. Zudem äußerten BA-Mitglieder Zweifel am Gesamtkonzept, insbesondere am Versiegelungsgrad durch bauliche Maßnahmen wie Wege sowie Lager-, Sanitär- und andere Räume.

München setzt auf mehr Nachhaltigkeit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE ) ist ein Handlungsprogramm, das der Stadtrat 2022 beschlossen hat. Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu helfen, verantwortungsbewusste Entscheidungen zum Schutz der Umwelt, für eine nachhaltige Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft zu treffen. Sie sollen erkennen, warum nachhaltiges Handeln wichtig ist. München soll dadurch zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (unter anderem Sicherung der weltweiten Ernährung oder Bekämpfung der Armut) beitragen. Beispielsweise sollen Kinder durch einen Schulgarten für die Themen Ressourcen- und Klimaschutz sensibilisiert werden. Fünf Mal pro Schuljahr soll es zudem Unterrichtseinheiten zum Thema Nachhaltigkeit geben. Für Erwachsene sollen Anlaufstellen und Lernorte unter anderem in Nachbarschaftstreffs oder Alten- und Servicezentren entstehen.

