Kunden stehen vor verschlossenen Türen: Bankensterben im Münchner Westen

Sorge um Banken im Stadtbezirk

+ © Andreas Schwarzbauer Die Hypo-Vereinsbank-Filiale in Neuaubing schließt zum November. © Andreas Schwarzbauer

In Lochhausen und Aubing verschlechtert sich das Bank-Angebot zunehmend, weitere Filialen schließen. Der BA sieht die Entwicklung mit Sorge.

Aubing/Lochhausen - Der Service für Bankkunden im 22. Stadtbezirk verschlechtert sich erheblich. An der Limesstraße in Neuaubing schließt die Hypovereinsbank zum November ihre Filiale. Die Kundenfrequenz sei zu niedrig gewesen, teilt ein Sprecher mit. Die Bank verweist stattdessen auf ihren Standort am Pasinger Marienplatz, an den auch alle Mitarbeiter wechseln werden.

Sorge um Banken im Münchner Westen: Angebot in Lochhausen und Aubing verschlechtert sich

Darüber hinaus hat die Sparkasse ihren Geldautomaten und ihr Service-Terminal für Überweisungen an der Henschelstraße abgebaut. Das sei allerdings keine freiwillige Entscheidung gewesen, sagt Sprecher Sebastian Sippel. „Vielmehr hat der Vermieter uns zum 30. Juni gekündigt, da das Objekt abgerissen wird und die Mietverhältnisse neu geordnet werden.“ Man prüfe aber, welche Möglichkeiten es für einen neuen Standort in der Nähe gebe. „Hierfür werden wir sowohl auf potenzielle Vermieter als auch auf den Bezirksausschuss zugehen.“

Der BA fordert in einem Antrag eine schnelle Lösung, denn mit der Schließung „stirbt in Lochhausen-Langwied wieder ein Stück dringend notwendiger Infrastruktur“. Gerade ältere Bürger seien nicht so interneterprobt und auf den Service vor Ort angewiesen, kritisiert Initiator Christian Stockmann (CSU). Das sei ein Bestandteil der Daseinsvorsorge. Insbesondere angesichts der starken Zunahme der Bevölkerung müsse das Angebot eher aus- als abgebaut werden.

Auch BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) sieht die Entwicklung mit Sorge. Leider scheine die ganze Branche ihr Filialnetz auszudünnen. „Aber ich frage mich schon, ob dies der richtige Weg ist? Natürlich geht nun viel mehr online, aber nach wie vor sind auch persönliche Beratungen und Ansprechpartner nötig“, meint er.

