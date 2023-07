Ehemalige „Büchergalerie“: Wie es an der Ligsalzstraße 25 nun weitergeht

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Der Abriss an der ­Ligsalzstraße 25 startet in den kommenden ­Wochen. Die Kirche plant einen Neubau mit elf ­Wohnungen und einem Laden im ­Erdgeschoss.­ © bcb

Der Abriss an der Ligsalzstraße 25 wird bald beginnen. Wie es mit dem Neubau weitergeht, wie lange der Bau dauert und was die letzte Mieterin sagt:

Westend ‒ Die Baustelleneinrichtung steht bereits. Laut Kirche soll der Abriss in den „kommenden Wochen“ starten. Die Erzdiözese München und Freising plant an der Lig­salzstraße 25 einen Neubau mit elf Wohnungen. „Als Bauzeit rechnen wir aktuell mit bis zu 24 Monaten“, sagt Diözesan-Sprecherin Franziska Holzfurtner.

Die letzten Bewohner sind Ende März ausgezogen. „Wir haben mittlerweile mit allen Mietern eine einvernehmliche, für beide Seiten zufriedenstellende Lösung erzielt. Die Mietparteien erhielten eine vermittelte Wohnung aus dem Bestand der Erzdiözese oder wurden von uns finanziell bei der Wohnungssuche unterstützt“, erklärt Holzfurtner.



Abriss der Ligsalzstraße 25: Neue Wohnungen nicht vergeben

Eine der letzten Mieterinnen ist die Buchhändlerin Inge Kindermann. Seit 1986 betrieb sie im Erdgeschoss des Hauses die „Büchergalerie“ Westend, seit 1988 wohnte sie auch in dem Gebäude. Zusammen mit weiteren Viertelbewohnern setzte sie sich in der Vergangenheit für einen Erhalt des Altbaus ein, doch ohne Erfolg.

Inge Kindermann © Daniela Borsutzky

„Ich wohne inzwischen in Moosach und habe mich damit arrangiert“, sagt Kindermann gegenüber Hallo. Zu ihrem Laden – Ende 2020 fand sie ein neues Domizil an der Kazmairstraße – braucht sie nun mitunter fast eine Stunde. Auch deshalb hat sie Interesse, künftig in den Neubau zurückzuziehen.

Bislang sind die neuen Wohnungen nicht vergeben. Ein konkretes Vergabeverfahren stünde aktuell noch nicht fest. Doch: „Die vorherigen Mietparteien werden die Wohnungen, wie geplant, als Erste angeboten bekommen“, verspricht Holzfurtner. Und: „Wir verpflichten uns selbst, elf bezahlbare Wohnungen anzubieten, bei denen sich die Miethöhe am ‚Modell München‘ orientiert.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.