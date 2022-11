Der „Westendgarten“ auf dem MK2-Gelände soll in der kommenden Saison erweitert werden

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Noch mehr Hochbeete an der Ganghoferstraße gibt‘s ab nächster Saison. © Julia Langhof

Der Westendgarten auf dem MK2-Gelände ist ein großer Erfolg. Deshalb sollen nochmal 20 Beete hinzugefügt werden. Die Pläne:

WESTEND Heuer entstand im Frühjahr auf dem sogenannten MK2-Gelände an der Ganghoferstraße ein Gemeinschaftsgarten. Das Kommunalreferat hat dem Verein Green City die Fläche für zwei Jahre zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt, künftig soll dort eine Schule gebaut werden. In der kommenden Garten-Saison will der Verein das Projekt erweitern und hat beim örtlichen Bezirksausschuss um eine Finanzspritze gebeten.

Anwohner aus dem Westend können auf der Brache Hochbeete unter Anleitung des Vereins selbst bauen und anschließend Kräuter, Gemüse und Blumen anpflanzen. Green City unterstützt dabei mit Workshops, Saatgut, Werkzeug und Material. „Wir haben im April mit 30 Beeten angefangen und diese im Sommer um zehn erweitert“, berichtete Alice Dobersalske von Green City.

Erweiterung des Westendgartens: 20 Beete sollen dazukommen

Weil die Rückmeldungen sehr positiv waren, wolle man im kommenden Jahr nochmals um 20 Beete aufstocken. „Wir sind sehr begeistert von der aktiven Gruppe im Westend“, betonte Dobersalske.



Für die Erweiterung wurde ein Förderantrag in Höhe von 3918 Euro beim Bezirksausschuss gestellt, welchen die Lokalpolitiker einstimmig bewilligten. Jeder teilnehmende Gärtner beteiligt sich außerdem mit einem frei wählbaren Betrag zwischen 20 und 80 Euro im Jahr. Doch: Alle Kosten würden dadurch nicht gedeckt. Deshalb hofft Green City noch auf Spenden, um das Projekt „Westendgarten“ auch 2023 zu ermöglichen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.