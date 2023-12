Standort Ridlerstraße 13-15 kommt hinzu, Unterbringung im „Sheraton“ soll verlängert werden

Drucken Teilen

Die Gebäude an der Ridlerstraße 13-15 sollen nach Umbauten Ende 2024 zur Unterbringung Geflüchteter genutzt werden. © Daniela Borsutzky

Im Westend sollen weitere Räume für Geflüchtete hinzukommen, eine Standortnutzung soll sogar verlängert werden. Welche Standorte im Raum stehen:

Westend – Weil es zu wenig Betten für Geflüchtete gibt, plant die Stadt neue Unterkünfte. Eine davon im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe wurde kurzfristig vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Landeshauptstadt freigegeben: In dem Gebäudekomplex an der Ridlerstraße 13-15 sollen künftig etwa 260 Menschen unterkommen. In seiner jüngsten Sitzung begrüßte der Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe die Pläne.

Es gehe um Solidarität – auch mit anderen Vierteln, erklärt Dominik Lehmann (Linke), Vorsitzender des Unterausschusses Soziales, auf Hallo-Nachfrage. „In anderen Bezirken gibt es mehrere Unterkünfte, teilweise Hallen mit tausend Menschen“, sagt Lehmann. „Wir haben die Infrastruktur und den Rückhalt der Bevölkerung“, kommentierte Sarah Seeßlen (Grüne) in der Sitzung. Uwe Trautmann (CSU) wollte wissen, ob die angrenzenden Schulen genügend Kapazitäten hätten. Dies konnte Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne) bestätigen.

Umbau vor Nutzung

Der ehemalige Gewerbestandort, bestehend aus zwei Bürogebäuden, wird derzeit noch als Kreativwerkstatt zwischengenutzt. Laut Beschlussvorlage des Sozialreferats befindet sich die Stadt derzeit in Mietverhandlungen mit dem Eigentümer. Es ist eine Nutzungsdauer von mindestens zehn Jahren angedacht. Allerdings muss zunächst umgebaut werden – etwa neun bis zwölf Monate lang – damit etwa 80 Bewohnerzimmer für rund 260 Geflüchtete realisiert werden können. Woher diese kommen, darüber kann das Sozialreferat laut Sprecherin Edith Petry derzeit noch keine Aussage geben: „Dies hängt vom Zugangs- und Zuweisungsgeschehen zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung Ende 2024/ Anfang 2025 ab.“

Für die Anwohnerschaft sei nach Beschluss im Rathaus in Abstimmung mit dem BA ein Infoflyer geplant. Über die Ridlerstraße und sechs weitere Standorte diskutiert der Sozialausschuss des Stadtrats am Donnerstag, 14. Dezember. In der Vollversammlung sollen sie dann am Mittwoch, 20. Dezember, beschlossen werden.

„Sheraton“-Vertrag läuft Ende März aus

Die örtlichen Lokalpolitiker wünschen sich danach bezahlbaren Wohnraum in den ehemaligen Bürogebäuden. Das Sozialreferat erklärt hierzu, dass für die Unterbringung Geflüchteter andere gesetzliche Vorgaben gelten. „Eine weitere beziehungsweise anschließende Nutzung bedarf einer separaten Prüfung“, sagt Petry.

Die bisher einzige Unterkunft im Stadtbezirk ist das ehemalige Hotel „Sheraton Westpark“ am Heimeranplatz. Das Gebäude an der Garmischer Straße 2-12 wurde im April 2022 zur Anker-Dependance sowie zum Übergangswohnheim umfunktioniert. Der Mietvertrag läuft nach derzeitigem Stand Ende März aus, doch: „Die Regierung von Oberbayern strebt eine Verlängerung des Mietverhältnisses an; entsprechende Verhandlungen laufen derzeit“, erklärt Sprecher Wolfgang Rupp gegenüber Hallo.

Im ehemaligen Sheraton-Hotel sollen noch länger Geflüchtete unterkommen. © Daniela Borsutzky

Die Unterkunftsdependance für die Erstaufnahme von Asylsuchenden beherberge aktuell 154 Personen mit insgesamt 25 verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Im Übergangswohnheim leben derzeit 193 Menschen. „Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Personen aus Afghanistan mit besonderem Schutzbedürfnis – zum Beispiel afghanische Ortskräfte – und deren Familienmitglieder, die über entsprechende humanitäre und politische Aufnahmeprogramme des Bundes nach Deutschland kamen“, sagt Rupp.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.