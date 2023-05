Zwei Aktionstage für Kinder und mehr werden heuer auf dem Georg-Freundorfer-Platz gefeiert

Westend wird zum Spieleparadies

Im Westend sollen die Kinder wieder mehr draußen spielen. Passend zum nahenden Sommer sollen nun Aktionstage mit Spiel und Spaß für die Kleinen stattfinden.

Westend ‒ Brettspiele und Puzzles waren in der Corona-Pandemie besonders gefragt. Unter dem Motto „Hier spielen wir!“ geht es heuer im Westend anlässlich des Weltspieltags nach draußen.

Das Netzwerk Spiellandschaft Stadt veranstaltet zu diesem Anlass mit verschiedenen Partnern in jährlich wechselnden Stadtteilen Kinder- und Familienfeste. Der Aktionstag wird am Sonntag, 28. Mai, gefeiert. Bundesweit gibt es öffentlichkeitswirksame Aktionen, um lautstark auf das Recht der Kinder auf Spiel aufmerksam zu machen. In München liegt in diesem Jahr der Fokus auf dem Westend.



Westend wird zum Spielparadies: Breites Programm für Kinder

Am kommenden Sonntag wird der Georg-Freundorfer-Platz zum Spieleparadies: Ob Sinnes-Olympiade, Müll-Quiz oder Holzwerkstatt – für Groß und Klein gibt es viele verschiedene Möglichkeiten zum Toben und sich Ausprobieren. Neben den Veranstaltern Spiellandschaft Stadt, Stadtjugendamt Jugendkulturwerk und dem örtlichen Bezirksausschuss sind weitere Partner mit Spielen und Infoständen zu Gast, beispielsweise die Abfallwirtschaftsbetriebe. Auf einer Bühne spielt die Band „Café Unterzucker“, außerdem treten zwei Kindertanzgruppen auf.

Die Ziele des Projekts: Das Recht auf Spiel aktiv mit Aktion und Information zu vertreten, Möglichkeiten im Stadtteil aufzeigen, Raum zu schaffen, Kinderinteressen zu unterstützen sowie Netzwerke im Stadtteil zu stärken.

Gespielt wird bei fast jedem Wetter, genauere Infos gibt es am Aktionstag unter www.spiellandschaft.de.

Termine im Viertel • Fest anlässlich des Weltspieltages am Sonntag, 28. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf dem Georg-Freundorfer-Platz.

• Das „Spiel-Ball“-Festival des Kinderkultursommers findet von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, auf dem Schneckenplatz neben dem Verkehrsmuseum statt.

• Das „Medien Mobil“ steht von Mittwoch, 28., bis Freitag, 30. Juni, und Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. September, auf dem Georg-Freundorfer-Platz. • Straßenspielaktionen gibt es am Sonntag, 2. Juli, in der Kazmairstraße und von Donnerstag, 13., bis Freitag, 14. Juli, sowie von Mittwoch, 13., bis Sonntag, 15. September, auf dem Georg-Freundorfer-Platz.

• Der Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, wird ebenfalls auf dem Georg-Freundorfer-Platz mit verschiedenen Aktionen begleitet.

