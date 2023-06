Was ab dem Wochenende bei den Kunst- und Kulturtagen im Westend geboten ist

Von: Daniela Borsutzky

Das „Fest der Nachbarn“ wird wieder im Hof des MJKZ ausgetragen. © privat

Zum neunten Mal finden die Kunst- und Kulturtage im Westend statt, heuer steht das Fest unter dem Motto „Gerechtigkeit“. Was geboten wird:

Westend ‒ Das Team um Ismail Sahin, Leiter des Multikulturellen Jugendzentrums (MKJZ), steht in den Startlöchern – am kommenden Wochenende beginnen zum neunten Mal die Kunst- und Kulturtage Westend. Von Samstag, 17. Juni, bis Samstag, 12. August, gibt es ein spannendes Programm, das zum Großteil kostenlos ist und heuer unter dem Motto „Gerechtigkeit“ steht.

Gute Lebensbedingungen, Chancengleichheit, Teilhabe – darüber soll man sich bei den diesjährigen Veranstaltungen austauschen. Für Organisator Sahin hat die Frage nach der Gerechtigkeit in der Kultur besondere Aufmerksamkeit verdient: „Wer wird gezeigt, wer darf mitreden und mitmachen?“, fragt er.



Kunst- und Kulturtage im Westend: Das wird geboten

Gleich mehrere Straßenfeste finden an den Samstagen jeweils von 14 bis 22 Uhr an unterschiedlichen Orten im Viertel statt. Unter der Woche gibt es verschiedene Veranstaltungen: Interessierte können zum Beispiel eine „Stadtführung durchs Westend durch die Brille der Gerechtigkeit“ unternehmen (Samstag, 8. Juli, Treffpunkt um 16 Uhr an der Bavaria). Oder bei einer „Hör-Exkursion“ erfahren, wie Lärm und Stille, Grün und Asphalt auf uns und unsere Gesundheit wirken (Freitag, 7. Juli, Treffpunkt um 16 Uhr am Georg-Freundorfer-Platz am U-Bahn-Ausgang).

Das komplette Programm gibt es unter www.facebook.com/Westend.hat.ein.Gesicht und ist in gedruckter Form in den teilnehmenden Einrichtungen ausgelegt.

Höhepunkte • Auftakt am 17. Juni, Straßenfest in der Bergmannstraße vor dem „Griechischen Haus“

• „2. Westend Tischtennis-Cup“ in verschiedenen Spielstätten am 24. Juni ab 9 Uhr

• „Internationales Fest“ am Gollierplatz am 1. Juli

• Fest am Forum Schwanthalerhöhe, am 8. Juli • „Fest der Nachbarn“ am 22. Juli, im Hof des MKJZ, Westendstraße 66a

• Abschlussfest beim Bürgerheim, Gollierstraße 56, am 12. August

