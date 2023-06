Ab Herbst kann die Elterninitiative Klassenzimmer an Fernpaßstraße nutzen

Von: Daniela Borsutzky

Die Mittagsinsel darf Räume in der Fernpaßschule nutzen. Feste Räume sind dagegen immer noch nicht gefunden. © Archivfoto: Daniela Borsutzky

Die Mittagsinsel hat neue Räume gefunden. In der Fernpaßschule kann die Mittagsbetreuung unterkommen, jedoch nicht für immer. Die Raumsuche dauert also an...

Westend ‒ 25 Kinder betreut die Elterninitiative „Mittagsinsel“ – und zwar an wechselnden Standorten, da in der Fernpaßschule, wo die Kinder zum Unterricht gehen, kein Platz war. Mehrfach machten die Eltern auf die Existenzbedrohung aufmerksam, zuletzt bei der Bürgerversammlung für Sendling-Westpark im vergangenen Jahr. Jetzt können Amrei Burkhart aus dem Vorstand und die anderen Eltern aufatmen: Nach den Sommerferien darf die „Mittagsinsel“ Räume in der Schule nutzen.

Neue Räume für „Mittagsinsel“: Feste Räume als großes Ziel

Nach dem Besuch von Münchens Dritter Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) vor Ort hätten in den vergangenen Wochen Gespräche zwischen Schule, „Mittagsinsel“ und dem Referat für Bildung und Sport (RBS) stattgefunden, erklärt Dietls Büroleiter Matthias Jörg. „Diese verliefen positiv, sodass davon auszugehen ist, dass die ‚Mittagsinsel‘ – Stand heute – ab dem nächsten Schuljahr ohne Probleme durchgeführt werden kann. Über diese Entwicklung sind wir sehr erleichtert, denn die Raumsituation vor Ort ist wirklich sehr angespannt“, sagt Jörg.

Auf Nachfrage beim RBS, wie es nun dazu kam, erklärt Sprecher Lukas Schauer: „Durch raum- und schulorganisatorische Maßnahmen, die in den Gesprächen konkretisiert wurden, ist es im kommenden Schuljahr möglich, der ‚Mittagsinsel‘ zusätzliche Räume zu überlassen.“ Es würden wechselnde Zimmer in der Grundschule, bevorzugt im Pavillon, zur Verfügung gestellt. Das Mittagessen finde weitestgehend in der Mensa statt.



Auch wenn die Erleichterung bei Amrei Burkhardt und den Eltern groß ist, so ist ihr Kampf noch nicht vorbei: „Unser Ziel ist es, dass die Mittagsinsel einen festen Raum kriegt.“

