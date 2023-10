Stadt und KJR informieren über Bauprojekt an Stelle des MKJZ – Anwohner beklagen Baumverlust

Von der Straße aus präsentiert sich das „Westend 66 a“ mit beige-rötlichen Ziegeln. Zum Innenhof öffnet sich die Fassade mit vielen Fenstern. © Visualisierung: Krug Grossmann Architekten

Der Zeitplan für den Neubau „Westend 66 a“ steht und wurde den Interessierten vorgestellt. Was auf Zuspruch stieß, warum es auch Kritik gab:

Westend ‒ Die Turnhalle des Multikulturellen Jugendzentrums (MKJZ) war am Montagabend voll besetzt mit interessierten Nachbarn aus dem Viertel. Stadt und Kreisjugendring (KJR) informierten über den geplanten Neubau „Westend 66 a“ an Stelle des Bestandsgebäudes. Mitarbeiter von Stadtjugendamt, Bau- und Kommunalreferat stellten unter anderem Architektur, Bauphasen sowie Einschränkungen vor und beantworteten Fragen der Bürger.

Diese fanden durchaus lobende Worte für das fast 40 Millionen Euro teure Vorhaben, in dem mehrere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unterkommen werden. Jedoch bemängelten sie auch die ihrem Empfinden nach zu großen Verwaltungsflächen sowie den Verlust von Bäumen.

Pläne für das „Westend 66 a“: Wann es mit den ersten Arbeiten losgeht

Noch heuer beginnt der Abriss des zweigeschossigen Hauses an der Ecke zur Schrenkstraße. Der Neubau mit vier Ober- und zwei Untergeschossen wird dann eine Traufhöhe von 15 Metern haben, mit Dach werden es laut Markus Helmes vom Baureferat noch einmal knapp vier Meter mehr.



Die Geschäftsstelle des KJR, die derzeit „beengt“ an der Paul-Heyse-Straße sitzt, wird künftig auf vier Etagen Räume belegen – zu viel, wenn es nach einigen Bürgern geht, die auf die vielen leerstehenden Büros in der Stadt hinwiesen. Das Kommunalreferat erklärte, dass es in München nahezu unmöglich sei, geeignete und bezahlbare Flächen zur Anmietung zu finden.



Die Wege von Schrenk- und Westendstraße zu den Freiflächen bleiben erhalten, der Innenhof wird auch künftig öffentlich zugänglich. Mitglieder der Initiative „Köskgarten retten“ beklagten den Verlust von 27 Bäumen. Für 13 schützenswerte werde es laut Baureferat Ersatzpflanzungen gebe. „Klimatechnisch ist das kein adäquater Ersatz“, befand York Runte von der Initiative.

Bauphasen und Einschränkungen • November 2023 bis März 2024: Baumfällungen und Rückbau des Bestandsgebäudes; erhöhter Lieferverkehr wegen Abtransport des Abbruchmaterials; Gehweg wird im Bereich der Baustelle gesperrt

• März 2024 bis Juli 2024: Aushub der Baugrube und Verbau; erhöhter Lieferverkehr wegen Abtransport von Erdaushub; Gehweg bleibt unpassierbar; gegebenenfalls wird die Schrenkstraße einspurig gesperrt

• Juli 2024 bis Dezember 2026: Anlieferungen; Aufstellung Baucontainer auf gegenüberliegender Straßenseite der Westendstraße; gesperrter Gehweg sowie einspurige Sperrung der Schrenkstraße nach Erfordernis

• August 2024 bis Oktober 2025: Kranbetrieb auf dem Gelände; danach partieller Mobilkranbetrieb

• August 2024 bis März 2027: Bauausführung Hochbau

• März 2026 bis November 2026: Bauausführung Freiflächen

