Urbane Sportstätte statt Parkplätze unter der Donnersbergerbrücke – Westends Bürger stimmen für Architekten-Vorschlag

Von: Daniela Borsutzky

Vom düsteren Parkplatz zu einem Ort, an dem man sich gerne aufhält – mit einem Skate-Park als Herzstück. So stellt sich Flavio Cucina die Donnersbergerbrücke vor. © Flavio Cucina Architekt

Unter der Donnersbergerbrücke soll es bald sportlich zugehen: Statt einer Vielzahl an Parkplätzen soll ein belebter Sportpark entstehen...

Westend ‒ Schmutzig und dunkel, obwohl es sich um einen zentralen und frequentierten Durchgangsbereich handelt. Das Areal unter der Donnersbergerbrücke, zwischen Trappentreu- und Landsberger Straße, befindet sich in keinem ansehnlichen Zustand. Der Architekt Flavio Cucina will das ändern und hat bei der Bürgerversammlung für das Westend für seinen Vorstoß einer Umgestaltung breite Zustimmung erhalten.

Flavio Cucina © privat

In der Vergangenheit hatte Cucinas Architekturbüro zusammen mit verschiedenen Partnern, allen voran Green City, ein Konzept für eine Renovierung der knapp 1000 Quadratmeter in zwei Phasen entwickelt. „Es ist immer noch nicht genau geklärt, wann und was mit der Brücke passiert“, begründet Cucina seinen nochmaligen Anlauf. Bereits 2020 war er mit einem Entwurf beim örtlichen BA vorstellig geworden.



Sportstätte unter Brücke: Schrittweises Vorgehen

Inzwischen ist das Konzept noch weiter ausgearbeitet: Mit ersten Schritten soll versucht werden, den „schädlichen Staub unter der Brücke zu reduzieren“. Dazu müssten zunächst die Parkplätze geräumt werden. Nach Cucinas Beobachtung werde ohnehin nur etwa die Hälfte dieser kostenpflichtigen Stellplätze auch tatsächlich genutzt. Urbanes Grün und mechanische Belüftungssysteme sollen außerdem die Luftqualität verbessern. Auch gäbe es spezielle Farben, die zu einer Reinigung der Umgebung beitragen können.



In einer zweiten Phase gehe es dann an die konkrete Umgestaltung. So soll die Beleuchtung durch moderne LED-Systeme ersetzt werden. Auf einer begrenzten Fläche dürfen Elektroroller und andere Leichtfahrzeuge parken. Was sich Cucina letztendlich wünscht, ist eine urbane Sportstätte. Konkret: ein Skate-Park. Ein Ort, an dem sich Skater ausprobieren, aber auch Nachbarn zuschauen und sich wohlfühlen können. Und auch temporäre Veranstaltungen wie Ausstellungen könnten unter der Brücke stattfinden.



Sportstätte unter Brücke: Konzept gut - Umsetzung schwierig

Sibylle Stöhr (Grüne), Vorsitzende des BA Westend und Stadträtin, findet die Idee jedenfalls toll: „Es braucht einfach solche Visionen, wenn wir als Stadtgesellschaft weiter kommen wollen.“ Eine Umsetzung sieht Stöhr momentan aber als schwierig an. Ein Neubau der Donnersbergerbrücke ist innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre bereits vorgesehen.

So steht es nicht genauer definiert im Stadtrats-Beschluss „Gesamtkonzept Landshuter Allee – Mehr Ruhe, mehr Grün, mehr Lebensqualität“ von Sommer 2021. „Ich denke am zielführendsten ist es, wenn im Rahmen der Sanierung auch der Raum unter der Brücke angegangen wird“, sagt Stöhr. „Einen Skate-Park kann ich mir hier sehr gut vorstellen.“



Die Empfehlung der Bürgerversammlung wird in den nächsten Monaten vom Mobilitätsreferat geprüft.

