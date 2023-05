Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe: Kommt der Zebrastreifen?

Gefällte Bäume & Verkehrsprobleme: Themen aus der Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe

Von: Daniela Borsutzky

Die gefällten Bäume an der Bushaltestelle Trappentreustraße wurden bislang nicht nachgepflanzt. © Daniela Borsutzky

Auf rege Beteiligung konnten die Anwesenden bei der Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe zählen. Was den Bürgern wichtig ist:

Westend ‒ Mehr als doppelt so viele Menschen als im vergangenen Jahr kamen heuer zur Bürgerversammlung für den Stadtbezirk Westend-Schwanthalerhöhe. Vielleicht auch deshalb, weil sie jetzt wieder im eigenen Viertel stattfinden konnte. Rund 140 Bürger fanden sich in der Carl-von-Linde-Realschule ein und interessierten sich vor allem für Bäume und Verbesserungen beim Verkehr.

Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe: Bäume und Verkehr

Heuer seien „massiv“ Bäume im Westend gefällt worden, beschwerte sich ein Bürger. Mehrere mussten beispielsweise in der Schnaderböckstraße weichen. Dass der Baumschutzbeauftragte des Bezirksausschusses über die Fällungen vorab nicht informiert wurde, sei besonders ärgerlich, da dieser so auch nicht auf Anfragen der Viertelbewohner antworten konnte. Einstimmig votierte die Bürgerversammlung für Nachpflanzungen.



Auf Nachpflanzungen wird im Viertel noch gewartet. © Daniela Borsutzky

Aus dem zuständigen Baureferat heißt es, dass „im Winter“ fünf Scheinakazien „aus Verkehrssicherheitsgründen bedingt durch Wurzel- und Stammfäule sowie starker Totholzbildung im Kronenbereich und mangelnder Vitalität“ weichen mussten. Ersatz in gleicher Anzahl sei für Herbst 2023 geplant. Der BA und die Untere Naturschutzbehörde seien im Dezember informiert worden.



Auch entlang der Bushaltestelle „Trappentreustraße“ wurden im Winter Bäume gefällt und eine Bürgerin beanstandete, dass diese ebenfalls bislang nicht nachgepflanzt wurden. „Es ist dort brüllheiß im Sommer und jetzt fehlen Schattenspender“, begründete sie ihren Antrag, der ohne Gegenstimme angenommen wurde.



Auch hierzu hat Hallo beim Baureferat nachgehakt: Vier Spitzahorne und zehn Scheinakazien seien aus den selben Gründen wie in der Schnaderböckstraße entfernt worden. Und auch dort sei Ersatz in gleicher Anzahl im Herbst vorgesehen.



Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe: Kommt der Zebrastreifen?

Weitere der insgesamt 26 Anträge und sieben Anfragen behandelten zum Beispiel die Forderung nach kostenlosen alternativen Stellplätzen für die Anwohner der Kazmairstraße während des Sommerexperiments. Auch wurden eine Verschönerung des Areals unter der Donnersbergerbrücke, mehr Abfalleimer samt Aschenbecher, ein „Rad-Highway“ an der Bahntrasse ab Heimeranplatz Richtung Isar und mehr Verkehrsüberwachung im Viertel beantragt.

Und auch die Bürgerin, die schon bei der Versammlung im vergangenen Jahr ein Überholverbot von Radlern auf der Hackerbrücke forderte – bislang erfolglos – erhielt von den Anwesenden erneut Zustimmung für ihr Anliegen.

Gleich doppelt beantragten Teilnehmer für die Ganghoferstraße, an der Einmündung der Anglerstraße, einen Zebrastreifen. An der Ecke befindet sich unter anderem ein beliebtes Café, außerdem würden viele Menschen die Straße queren, um den gegenüberliegenden Fußweg Richtung Bavariapark zu nutzen. Dem Mobilitätsreferat (MOR) ist das Anliegen nicht neu. Eine Referatsvertreterin erklärte noch vor Ort, dass das Anliegen bekannt sei und die Stelle bereits geprüft werde. Im Frühsommer sei dort eine weitere Verkehrszählung seitens des MOR geplant.

Bürgerversammlung Westend-Schwanthalerhöhe: Themen & Termine in Kürze

Zu Beginn der Bürgerversammlung informierten Stadträtin Clara Nitsche und Rathaus-Kollegin sowie BA-Vorsitzende Sibylle Stöhr (beide Grüne) über Themen und Termine. Mit einem Finanzvolumen von mehr als 70 500 Euro wurden im vergangenen Jahr 26 Projekte über das Stadtbezirksbudget gefördert, beispielsweise mobile Spiele auf dem Georg-Freundorfer-Platz. Dort finden bald auch zwei Aktionstage statt, nämlich der Weltkindertag am Samstag, 20. Mai, und der Weltspieltag am Pfingstsonntag, 28. Mai.

Die jüngsten Viertelbewohner können sich bei einer Kindereinwohnerversammlung am Freitag, 16. Juni, im Pfarrheim St. Rupert einbringen. Auf die Kunst- und Kulturtage dürfen sich Bürger in diesem Jahr von Samstag, 17. Juni, bis Samstag, 12. August, freuen. Eine Aktion zur Schulwegsicherheit unter dem Motto „Hast du uns auf dem Radar?!“ gibt es am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 18 Uhr in der Bergmannstraße, die an diesem Tag für den Verkehr gesperrt wird. Der Aufbau für das Oktoberfest beginnt heuer am Montag, 10. Juli: Man werde versuchen, die Querung über die Matthias-Pschorr-Straße zu lange wie möglich aufrecht zu erhalten, so Stöhr.

