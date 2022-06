Störende Leuchtreklame am Westkreuz: Licht strahlt in Wohnungen der Anwohner

Von: Andreas Schwarzbauer

Was tagsüber kaum auffällt, stört nachts die Anwohner: die Leucht-Reklame am Paul-Ottmann-Zentrum am Westkreuz. © Andreas Schwarzbauer

Das Licht einer Leuchtreklame am Paul-Ottmann-Zentrum am Westkreuz strahlt Tag und Nacht in die Wohnungen der Anwohner. Jetzt erhalten sie Unterstützung vom BA.

Westkreuz - Eine störende und unnötige Lichtverschmutzung sei die Leuchtreklame am neuen Paul-Ottmann-Zentrum am Westkreuz, kritisiert Sieglinde Mayr. Sie wohnt direkt gegenüber und das Licht scheint die ganze Nacht direkt in ihre Wohnung. „Ich habe im Winter Probleme gehabt, zu schlafen, weil es so hell war. Jetzt sind die Bäume zum Glück grün und bilden einen Sichtschutz. Trotzdem ist es eine Energieverschwendung ohne Ende, die es einfach nicht braucht“, sagt Mayr.

Störende Leuchtreklame am Westkreuz: Anwohnerin erhält Unterstützung vom BA

Nachts sei auf den Straßen kaum etwas los, sodass die Werbung unnötig sei. „Bis um 23 Uhr würde die Beleuchtung eigentlich reichen“, meint sie. Unterstützung erhält die Bürgerin vom Bezirksausschuss. Das Gremium forderte die Stadt auf, zu überprüfen, ob die Leuchtreklame die gesetzlichen Grenzwerte einhält.

Die zuständige Lokalbaukommission teilt auf Hallo-Nachfrage mit, dass sie die Werbeanlage 2019 genehmigt habe. Allerdings habe sie dabei Auflagen erlassen. „In der Baugenehmigung wurde unter anderem verfügt, dass die Leuchtstärke und die Leuchtzeit so zu halten sind, dass der Gebrauch benachbarter Räume entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht gestört wird“, sagt Sprecher Ingo Trömer. Bestimmte Zeiten, in denen die Beleuchtung ausgeschaltet sein muss, seien aber nicht vorgegeben. Ob die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten würden, überprüfe derzeit das Referat für Klima- und Umweltschutz.

