Anwohner am Westkreuz kritisieren verschlossene Klos im Paul-Ottmann-Zentrum

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Manfred Spannagl schlägt vor, dass bei der Bäckerei ein Schlüssel ausgegeben werden könnte, um auch sonntags Zugang zu einem Behinderten-WC zu schaffen. © Andreas Schwarzbauer

In neuen Paul-Ottmann-Zentrum gibt die Möglichkeit, barrierefreie Toiletten zu nutzen - nur nicht Sonntags, wenn die Shops zu sind. Der BA fordert eine Lösung:

Westkreuz ‒ Erika Blaimer ärgert sich: Vor ihrer Haustüre befindet sich das nagelneue Paul-Ottmann-Zentrum. Gerne trifft sie sich mit Freunden dort in der Bäckerei, um zu frühstücken oder Kaffee zu trinken. Aber: „Sonntags muss ich immer passen“, moniert die Westkreuzlerin. Blaimer ist mit dem Rollator unterwegs und auf eine barrierefreie Toilette angewiesen. Doch dieses Angebot befindet sich in den Gebäuden des Supermarktes und des Ärztehauses, die allerdings sonntags abgeschlossen sind.

In der Bäckerei gibt es im ersten Stock sanitäre Anlagen, zu denen lediglich eine schmale Treppe führt. „Ich verstehe nicht, dass man einen Neubau hinstellt und dann nur so eine Hühnerleiter zur Toilette baut“, kritisiert sie. Mit dem Problem sei sie nicht allein. „Wir sind in meiner Wohnanlage eine ganze Rollator-Gang, die darunter leidet.“ Das WC in ihrer Wohnung zu benutzen, mache keinen Sinn. „Das dauert dann viel zu lange.“



Ärger um verschlossene Toilette: Schlüssel oder Code

Unterstützung erhält sie vom örtlichen Bezirksausschuss. Das Gremium fordert die Stadt auf, in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer für eine öffentlich zugängliche Toilette zu sorgen. Initiator Manfred Spannagl (CSU) sagte: „In einem öffentlichen Lokal hat jeder Besucher mal das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen.“ Deshalb sei das Fehlen eines barrierefreien WCs ein Tabu. Am einfachsten sei es, wenn der Schlüssel zu einer der bestehenden Toiletten bei der Bäckerei hinterlegt werde.

Wenn der Eigentümer ihn nicht herausgeben will, sei auch eine Lösung mit einem Zahlenschloss an der Haus- und Klotür vorstellbar. Den Code könnten dann Kunden ebenfalls in der Bäckerei erhalten. Eine andere Möglichkeit ist für Spannagl, dass die Stadt eine behindertengerechte Toilette „in einer Ecke“ aufstellt. „Das wäre mit wenig Platzaufwand möglich.“



Doch das Baureferat winkt ab. Die Stadt könne auf einer privaten Anlage „auf Kosten der Steuerzahler keine Toiletten zur Verfügung stellen“. Josephin Krug von der Hausverwaltung des Paul-Ottmann-Zentrums wiederum verweist auf eine barrierefreie Toilette in der Tiefgarage. Diese habe zwar wegen wiederholten Vandalismus und Drogenkonsums geschlossen werden müssen, aber den Schlüssel dafür händige die Bäckerei auf Nachfrage an ihre Kunden aus. Für BA-Mitglied Spannagl ist das jedoch keine Option, denn die Tiefgarage sei sonntags überhaupt nicht zugänglich. Er hofft auf einen Kompromiss.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.