Dreikönigslauf im Münchner Olympiapark - Anmeldungen online noch heute möglich

Von: Kevin Wenger

Teilen

Am Dreikönigstag findet im Olympiapark ein 15-Kilometer-Lauf im Rahmen der Münchner Winterlaufserie statt. Jeder kann sich anmelden, online ist das Formular nur noch am heutigen Dienstag verfügbar. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

Im Rahmen der Münchner Winterlaufserie findet am Dreikönigstag ein 15-Kilometer-Lauf im Olympiapark statt. Wann und wo man sich anmelden kann:

München - Hobby- und Profiläufer gleichsam sind eingeladen an Heilige Drei Könige am DReikönigslauf der Münchner Winterlaufserie im Olympiapark teilzunehmen. Beim zweiten Lauf der aktuellen Serie müssen die Teilnehmer aller Klassen eine Distanz von 15 Kilometern zurücklegen, um am Ende im Ziel zu landen. Am 06. Januar um 11 Uhr fällt der Startschuss neben dem Olympiastadion am Spiridon-Louis-Ring.

Dreikönigslauf im Olympiapark: So gehts zur Anmeldung

Bereits rund 600 Teilnehmer haben sich für den Wettbewerb angemeldet, noch am heutigen Dienstag kann man sich online hier anmelden. Das Event steht für ambitionierte Läufe wie für Gelegenheitsläufer offen, die Anmeldegebühr beträgt 29 Euro. Eine Nachmeldung für Kurzentschlossene ist am Wettkampftag ab 9 Uhr im Olympiastadion möglich.

Die 15 Kilometer werden dabei über drei Runden à fünf Kilometer zurückgelegt. Am Ziel werden Essen und Getränke bereitgestellt, es wird Lebkuchen, Kuchen und isotonische Getränke geben.

Die Sieger und Altersklassenplatzierten werden mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. Weitere Infos zur Serie und zum anstehenden Lauf gibts unter www.laufwinter.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.