Pasing sucht den Superbaum: Wettbewerb zur Ermittlung des liebsten Schattenspenders im Stadtbezirk

„Mein liebster Baum“

+ © privat Gerald Zehetbauer (Grüne) verbindet mit einer Hängebuche im Stadtpark viele Augenblicke mit seinen Kindern. © privat

Der BA Pasing-Obermenzing will mit dem Wettbewerb „Mein Liebster Baum“ den liebsten Schattenspender im Stadtbezirk ermitteln. Informationen zur Teilnahme.

Pasing-Obermenzing ‒ Den Lieblingsbaum der Pasinger und Obermenzinger sucht der örtliche Bezirksausschuss. Das Gremium hat daher in seiner jüngsten Sitzung den Wettbewerb „Mein liebster Baum“ ausgelobt.

„Wir haben so viele schöne Bäume im Stadtbezirk. Sechs sind sogar Naturdenkmäler. Mit dem Wettbewerb wollen wir das Bewusstsein der Bürger dafür stärken. Außerdem hoffen wir, die Vielfalt in Pasing-Obermenzing zeigen zu können“, sagt Initiator Rüdiger Schaar (SPD).

Wettbewerb soll Bäume in den Mittelpunkt rücken

Es sei wichtig, Bäume in den Mittelpunkt zu rücken, denn sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise. „Wenn man aus der Stadt hinausfährt, wird es nicht nur grüner, sondern auch merklich kühler. Deshalb müssen wir den Grünbestand nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen“, sagt Schaar. Die Aktion des BA soll dazu einen Beitrag leisten.

Die eingereichten Bäume oder Baumgruppen müssen nicht besonders groß oder alt sein. Schaars Favorit ist eine Eiche in der Grünanlage am Westbad. „Es ist ein Baum mit Charakter und Persönlichkeit“, sagt er. Seine BA-Kollegin Christa Stock (FDP) wiederum nominiert eine Buche in ihrem Garten, unter der sich eine kleine Sitzecke befindet.

Wettbewerb „Mein Liebster Baum“: Kandidaten im Pasinger Stadtpark

„Sie gibt uns Schatten, Vogelgezwitscher und Ruhe“, erklärt sie. Sven Wackermann (CSU) ist im Stadtpark fündig geworden. Auf Höhe der Dachstraße erstreckt sich ein Stamm ein gutes Stück parallel zum Boden. „Er fasziniert mich durch seine Wuchsform und ist für Kinder, wie auch damals für mich, ein beliebter Kletterbaum.“

Gerald Zehetbauer (Grüne) verbindet mit einer Hängebuche im Stadtpark viele Augenblicke mit seinen Kindern. Sie hätten diesen Baum zum Verstecken geliebt. Karl-Heinz Wittmann (ÖDP/FW) wiederum ist fasziniert von einem Zwergahorn in seinem Garten.

Wettbewerb „Mein liebster Baum“ Wer am Wettbewerb teilnehmen will, kann seinen Vorschlag mit Fotos, Standortbeschreibung, Begründung und Datenschutzerklärung bis Sonntag, 2. Juli, per E-Mail an ba21_pasing-obermenzing@web.de einschicken. Der Baum sollte von öffentlichem Grund einsehbar sein. Eine Jury aus BA-Mitgliedern kürt den Sieger, der beim Bürgerempfang der Pasinger Vorwiesn am Freitag, 28. Juli, verkündet wird. Teilnehmer können verschiedene Preise gewinnen

