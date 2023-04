Wetter zu Ostern: Regnerische Feiertage in München und Schnee in den Bayerischen Alpen

Schnee an Ostern: Das blüht in den Bayerischen Alpen über das verlängerte Oster-Wochenende. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der April zeigt sich am langen Oster-Wochenende von seiner kühleren, nasseren und wolkigeren Seite. Prognose für das Wetter in München und Bayern

München ‒ Verlängerte Wochenenden könnten eigentlich ein probater Urlaubsersatz sein, wäre da nicht manchmal das Wetter, das einem einen Strich durch die Rechnung macht. Auch diese Oster-Feiertage werden der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach laut dpa eher feucht ausfallen.

Wetter-Prognose über Ostern: DWD rechnet mit wenig Sonne ‒ Wolken und Regen in München

Die ersten drei Feiertage ‒ Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag ‒ bleiben in München auf einem ähnlichen Niveau, heißt es auf Nachfrage beim DWD. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 9 und 11 Grad.

Vor allem am Freitag wird es kaum Sonne geben, es sei mit Regen zu rechnen. Karsamstag und Ostersonntag bleiben laut DWD wolkenverhangen, allerdings mit weniger Regen.

Zum Ende des langen Wochenendes soll es in der Landeshauptstadt wieder freundlicher und trockener werden mit Temperaturen bis zu 15° C und deutlich mehr Sonne.

Wetter-Prognose in Bayern: Schnee in den bayerischen Alpen

Das verlängerte Osterwochenende wird in den meisten Teilen Bayerns bewölkt und regnerisch. Oberhalb von 1000 Metern Höhe soll es bis zum Sonntag immer wieder zeitweise schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag laut dpa mitteilte.

In der Nacht zum Karfreitag sammeln sich einige Zentimeter Neuschnee in den Alpen an. Tagsüber ist es dann im Freistaat meist bewölkt, im Westen zeigt sich auch mal die Sonne. Oftmals kann es bei Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad regnen.

Der Samstag zeigt sich ähnlich: Es ist stark bewölkt und von Osten her soll es regnen. In Teilen Frankens und Schwabens bleibt es bis zum Abend trocken. Erneut erwartet der DWD oberhalb von etwa 1000 Metern Höhe Schnee.

Am Ostersonntag zeigt sich der Himmel mit mehr Wolken als Sonne. Gebietsweise kann es bei etwas wärmeren Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad regnen. Der DWD erwartet der dpa zufolge weniger Schneefall, der sich allmählich in höhere Lagen bewegt. Am Ostermontag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab.

