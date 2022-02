Nachdem Sturm „Antonia“ über Deutschland hinweg zog ‒ DWD gibt weitere Wetter-Warnung für München aus

Von: Jonas Hönle

Sturm „Antonia“ warf diesen Baum bei München um. Für Dienstag gibt der DWD bereits eine neue Wetter-Warnung aus. © Peter von Schall-Riaucour

Nachdem der Sturm „Antonia“ über Deutschland hinweg fegte, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag eine weitere Wetter-Warnung für München aus.

„Antonia“ war bereits der dritte Sturm der innerhalb weniger Tage über Deutschland hinweg zog. Allerdings verursachte er weniger Schäden als seine Vorgänger „Ylenia“ und „Zeynep“ am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt jedoch auch am Dienstag in München weiterhin vor Windböen.

„Antonia“ zieht über Deutschland hinweg - DWD gibt weitere Wetter-Warnung für München aus

Bis zum Montagabend blieb es wegen „Antonia“ vor allem über der Mitte und dem Süden Deutschlands stürmisch. Für München gab der DWD einer Wetter-Warnung aufgrund der schweren Sturmböen aus. Die Stadt München hatte aus Vorsicht die Friedhöfe geschlossen.

„Antonia“ hatte am Montag in weiten Teilen Deutschlands Unfälle verursacht und auch Bäume umgeworfen. In Planegg bei München fiel dem Sturm eine jahrzehntealte Fichte zum Opfer. Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte den abgebrochenen Baum, da Gefahr für die umliegenden Häuser bestand.

Die Freiwillige Feuerwehr Planegg war zur Stelle und entfernte am Dienstag die Fichte, die von Sturm „Antonia“ umgeweht wurde. © Peter von Schall-Riaucour

In Deutschland kamen am Montag viele Züge der Deutschen Bahn verspätet oder wurden abgesagt. Zwischenzeitlich seien 6000 der rund 33 000 Kilometer Streckennetz nicht befahrbar gewesen. Das Unternehmen kündigte für Dienstag einen weitgehend normalen Fernverkehr mit nur noch einzelnen Einschränkungen an.

Bei der S-Bahn in München kam es am Montag wegen Gegenständen auf der Strecke zwischen Neubiberg und München-Perlach zu einer vorübergehenden Sperrung.

In München warnt der DWD am Dienstag weiterhin vor Windböen. Diese können Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h erreichen. Die Wetter-Warnung gilt voraussichtlich bis 16 Uhr. Für die Nacht erwarteten die Meteorologen eine „leichte Wetterberuhigung“.

