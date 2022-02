Sturm „Ylenia“ in München: DWD-Warnung wegen starken Sturmböen ‒ Viele Orte wegen Wind-Gefahren geschlossen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Der Sturm „Ylenia“ fegt auch über München hinweg. (Symbolbild) © dpa

Die Wetter-Warnung des DWD wegen des Sturms „Ylenia“ hat zahlreiche Auswirkungen auf München. Viele Orte sind wegen den Gefahren durch den Wind geschlossen - Ein Überblick...

Aktualisierte Version: 17. Februar, 15.48 Uhr

Der Sturm „Ylenia“ zieht über Bayern hinweg und sorgt für Einsätze der Polizei und Feuerwehr. Auch für München gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung wegen des starken Windes aus.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Wetter-Warnung des DWD in München wegen Sturm „Ylenia“

Laut Wetter-Warnung des DWD können am Donnerstag in München schwere Sturmböen auftreten. Der Wind kann dabei Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 100 km/h erreichen. In Schauernähe und in exponierten Lagen müsse sogar mit orkanartigen Böen mit Wind-Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gerechnet werden.

Die Gefahren durch den Sturm „Ylenia“ bestehen laut DWD durch herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände. Auch können Dächer beschädigt oder ganze Bäume entwurzelt werden.

Bei der S-Bahn München sorgt ein umgestürzter Baum bereits für Ausfälle.

Lesen Sie auch Bus-Unfall in München: Junge (6) verletzt in Kinder-Klinik ‒ Passanten vor Ort leisten Erste Hilfe Ein sechsjähriger Junge wurde in der Wittelsbacherstraße frontal von einem Bus erfasst. Glücklicherweise waren eine Kinderärztin und eine Rettungsassistentin vor Ort. Bus-Unfall in München: Junge (6) verletzt in Kinder-Klinik ‒ Passanten vor Ort leisten Erste Hilfe Noch immer S-Bahn-Ausfälle in München wegen Sturm Ylenia ‒ Diese Linien sind aktuell betroffen München: Auf mehreren S-Bahnlinien im MVV-Gebiet kommt es noch immer aufgrund von Sturmschäden zu Ausfällen und Verspätungen. Auf welchen Linien es aktuell hakt... Noch immer S-Bahn-Ausfälle in München wegen Sturm Ylenia ‒ Diese Linien sind aktuell betroffen

DWD-Warnung wegen Sturm „Ylenia“: Diese Orte in München sind wegen den Gefahren durch starke Sturmböen geschlossen

In Bayern sind wegen der Gefahren durch die starken Sturmböen am Donnerstag einige Hof- und Schlossgärten vorsorglich geschlossen. Wie die Schlösserverwaltung mitteilt, ist in München der Schlosspark Nymphenburg aufgrund der Wetter-Warnung nicht geöffnet.

Das Baureferat München warnt dringend davor, Parks und Grünanlagen zu betreten und empfiehlt, während des Sturms die Nähe von Bäumen allgemein zu meiden. Die Warnung gilt auch für die Isarauen.

Auch die städtischen Friedhöfe in München sind wegen dem Sturm „Ylenia“ vorsorglich geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsreferats werden alle geplanten Trauerfeiern und Bestattungen am Donnerstag dennoch durchgeführt. Die Trauergäste werden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt und zur Trauerhalle und zum Bestattungsort begleitet.

Wegen des Sturms sind am Donnerstag die Wertstoffhöfe in München und der Entsorgungspark Freimann geschlossen. Auch das Wertstoffmobil und das Giftmobil fallen aus.

Aufgrund der aktuellen amtlichen Wetter-Warnung vor orkanartigen Böen für den Münchner Raum hat der Tierpark Hellabrunn beschlossen, seine Tore am Donnerstag zu schließen. Bisher hat der Zoo den Sturm Ylenia jedoch ohne größere Schäden überstanden. Aufgrund der aktuellen Wetter-Aussichten für den morgigen Freitag hat der Tierpark voraussichtlich wieder regulär geöffnet.

Aufgrund des starken Windes waren Corona-Impfungen auf der Theresienwiese kurze Zeit nicht möglich. Nach der Schließung wegen des Sturms hat die Impf-Außenstelle nun wieder zu den normalen Betriebszeiten geöffnet

Quelle: www.hallo-muenchen.de