Oktoberfest-Countdown in München ‒ So findet die Wiesn 2022 trotz Corona, Krieg und Energie-Krise statt

Von: Jonas Hönle

Das Oktoberfest in München findet vom 17.09.2022 bis 03.10.2022 statt. © Sven Hoppe/dpa

Die Wiesn in München findet trotz Corona, Ukraine-Krieg und Energie-Krise statt - nur das Wetter spielt wohl nicht mit. So läuft das Oktoberfest 2022 ab...

In zwei Tagen beginnt das Oktoberfest in München. Derzeit laufen auf der Theresienwiese noch die letzten Vorbereitungen und Aufbau-Arbeiten, bevor Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Wiesn am Samstag mit dem berühmten „O`zapft is!“ eröffnet.

Die Wiesn in München findet trotz Corona, Krieg und Energie-Krise statt

Trotz Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und der aktuellen Energie-Krise scheinen sich viele Menschen schon auf das größte Volksfest der Welt zu freuen. Laut den Wiesn-Wirten ist die Lage bei den Tisch-Reservierungen sehr gut.

Eine Neuheit: Dieses Jahr können sich auch einzelne Besucher einen Platz reservieren.

Das Wetter könnte dem perfekten Oktoberfest-Start aber noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ab Samstag soll es in München regnen und die Temperaturen sollen fast bis auf zehn Grad sinken. Wegen der Gas-Krise verzichten die Wirte dieses Jahr jedoch auf die Heizstrahler im Außenbereich.

Corona-Auflagen, wie eine Test- oder Maskenpflicht, gibt es dieses Jahr übrigens keine. Allerdings erwarten Experten eine Infektionswelle nach der Wiesn.

Wie in den vergangenen Jahren gilt aber wieder ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke.

Die Maß kostet zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Die Preise in den großen Zelten im Überblick.

Im Süden der Theresienwiese geht es dieses Jahr wieder gemütlich zu. Dort findet die „Oide Wiesn“ mit ihren historischen Fahrgeschäften und Blasmusik statt. Der Eintritt dort kostet vier Euro.

Rund 600 Beamte der Polizei München sind bis zum 3. Oktober im Einsatz und auch die Bundespolizei sorgt für Sicherheit.

Zudem will das Projekt „Sichere Wiesn“ Mädchen und Frauen auf dem Oktoberfest schützen. Dieses Jahr wollen sie noch mehr Leute erreichen und einen „Safe space“ schaffen.

Neuheiten auf dem Oktoberfest 2022 in München

Am heutigen Donnerstag wollen OB Reiter und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) noch die Neuheiten auf der Theresienwiese vorstellen.

In der Wirte-Straße ist die Bräurosl mit einem neuen Zelt und einem neuen Wirt dabei.

Im Schausteller-Bereich kommen erstmals ein Familienkarussell mit Gondeln namens „Circus-Circus“ und ein Virtual-Reality-System namens „OktobVRfest“.

Mit der MVG zur Wiesn: Um die überfüllte U-Bahn-Station Theresienwiese zu umgehen, sollten Oktoberfest-Besucher diese alternativen Routen in München kennen.

