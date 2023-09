Kontrollen auf dem Oktoberfest in München: Polizei erwischt mehrere Wiesn-Besucher mit Kokain

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Oktoberfest-Besucher mit Kokain erwischt. © Peter Kneffel/dpa

Beamte der Wiesnwache haben bei Kontrollen am Wochenende bei mehreren Oktoberfest-Besuchern Kokain gefunden. Die Polizei ermittelt in drei Fällen.

München ‒ Für die Beamten der Wiesnwache war am Wochenende wieder einiges zu tun. Die Polizei berichtet von drei Fällen am Wochenende, in denen Kokain und andere illegale Substanzen bei Oktoberfest-Besuchern gefunden wurden.

Kokain auf dem Oktoberfest in München: Polizei berichtet von drei Fällen am Wochenende

Fall 1: Am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Italiener einer Kontrolle der Polizei unterzogen. Zivile Beamte hatten sich währenddessen leicht abgesetzt und verfolgten das Geschehen aus einiger Entfernung. Dabei konnten sie beobachten, wie der Mann während der Kontrolle eine Plastiktüte hinter sich auf den Boden warf.

Darin befanden sich laut Polizei wenige Gramm Kokain. Der 23-Jährige wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Nach richterlicher Vorführung wurde er vom Polizeipräsidium München aus entlassen.

Fall 2: Einsatzkräfte der Wiesnwache beobachteten am Sonntagnachmittag einen Mann der etwas verdächtig wirkendes aus seiner Zigarettenschachtel nahm. Die Beamten unterzogen den 28-Jährigen daher einer Kontrolle.

Bei der Durchsuchung fanden sie einige Gramm in Briefchen verpacktes Kokain und einige Gramm Amphetamin. Aufgrund des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, wurde der 28-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft richterlich vorgeführt. Die Haftstrafe wurde laut Polizei unter Festsetzung einer Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Oktoberfest in München: Polizei erhält Tipp und findet Kokain bei Touristen-Paar

Fall 3: Nachdem Beamte der Wiesnwache am Samstagabend einen Tipp bekommen hatten, dass ein 55-jähriger Wiesn-Besucher auf der Toilette eines Bierzeltes Kokain konsumiert habe, unterzogen sie den aus der Schweiz stammenden Touristen einer Kontrolle.

Dabei fanden die Polizisten einen als Ziehröhrchen gerollten 100-Euro-Schein, sowie verpacktes Kokain. Wie die Polizei berichtet, hatte auch die Freundin des Mannes eine kleine Menge der Substanz bei sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde der 55-Jährige nach Leistung einer Sicherheitszahlung von 15.000 Euro zusammen mit seiner Freundin entlassen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.