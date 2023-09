Oktoberfest 2023: So soll die Wiesn sicher für alle Besucher stattfinden

Von: Kevin Wenger

Die Stadt München nimmt wieder zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen für die Wiesn vor. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Die Wiesn soll auch in diesem Jahr wieder ein friedliches Fest für alle Besucher werden. Dazu hat die Stadt besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen...

München ‒ Auch in diesem Jahr soll die Wiesn wieder ein gelungenes Fest für Alle werden. Daher hat die Stadt München in Zusammenarbeit mit der Polizei wieder zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen.

Weil die Wiesn dieses Jahr länger geht (bis 3. Oktober) und daher besonders sei, erklärte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl, dass rund 600 Polizisten und an die 2200 Ordner für einen geregelten Ablauf sorgen sollen. Die Zahl der Ordner wurde im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 Prozent erhöht.

Sicherheit auf der Wiesn: App und Ordner-Präsenz

Die Ordner sollen auch erstmals speziell für Beleidigungen jeglicher Art sensibilisiert werden. Polizeivizepräsident und Leiter der Abteilung Einsatz, Michael Dibowski, erläutert gegenüber dpa: „Homophobe, sexistische und rassistische Übergriffe seien keine Kavaliersdelikte, sondern ernstzunehmende Straftaten.“

Mit der App „SafeNow“ soll sich die Sicherheit in den Festzelten verbessern. Mit der App, die schon im Schottenhammelfestzelt erprobt wurde, können Gäste und Bedienungen Sicherheitskräfte in wenigen Sekunden an ihren Standort senden.

Sicherheit auf der Wiesn: Unterstützung aus dem Ausland

Wie schon in früheren Jahren werden auch dieses Jahr wieder besonders dunkle Ecken des Festgeländes mit Videokameras überwacht. Insgesamt seien 54 Kameras in Betrieb. Auch Fahnder aus dem Ausland sollen für Sicherheit sorgen, Sprachbarrieren überwinden und Taschendiebe dingfest machen - so sind besonders am „Italiener-Wochenende“ Beamte aus Italien im Einsatz.

Erneut wird es einen Zaun um das Gelände und stichprobenartige Eingangskontrollen geben. Es gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke mit mehr als drei Litern Volumen. Zudem gelten Flugbeschränkungen rund ums Gelände - auch für Drohnen. In die Zone rund um das Festgelände dürfen nur Anwohner mit dem Auto fahren. Falschparker würden konsequent abgeschleppt, sagte Dibowski. Auch für E-Scooter gelten Restriktionen rund um die Theresienwiese.

Insgesamt sechs Millionen Gäste aus dem Ausland erwartet die Stadt München zum Oktoberfest in der Isar-Metropole.

