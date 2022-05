Tourismus-Boom wegen Wiesn-Zusage ‒ München rückt in den Fokus der internationalen Reisenden

(Symbolbild)

Vor einigen Wochen hatte OB Dieter Reiter das Ja für die Wiesn 2022 gegeben. Auch im Ausland ist die Nachricht bereits angekommen und macht sich bei Reisebuchungen bemerkbar.

Eine Studie des Online-Reisebüros Expedia hat ergeben, dass Suchanfragen und Buchungen für München seit der Zusage für das Oktoberfest dieses Jahr zugenommen haben - und das auch in Übersee.

Tourismus-Boom für München wegen Wiesn-Zusage: Italiener, Kanadier und US-Amerikaner in den Startlöchern

So verzeichnete die Plattform ein gesteigertes Suchaufkommen nach Reisen nach München um 125 Prozent von Deutschen in den ersten Wochen nach Bekanntgabe der Wiesn 2022. 40 Prozent mehr Suchanfragen stellten Bürger in den USA, 20 Prozent mehr Suchen führten Personen in Kanada aus.

Auch im europäischen Ausland kam die Nachricht gut an: In Italien konnte Expedia 70 Prozent mehr Anfragen verzeichnen, in Großbritannien 35 Prozent mehr.

Expedia erwartet dagegen erst in den kommenden Wochen ein größeres Buchungsaufkommen. In den Jahren der Pandemie sei es erst Anfang Juni vermehrt zu Buchungen gekommen.

Der durchschnittliche Preis für eine Nacht in einem Münchner Hotel zur Wiesn-Zeit liegt aktuell bei 179 Euro.

In München kommen gleich drei Wiesn-Prozesse vor Gericht. Dabei geht es um Bier-Gutscheine für Polizisten, überteuerte Tisch-Reservierungen und ein Oktoberfest in Dubai.

