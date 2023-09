Vor der Wiesn: München richtet Trinkwasser-Zapfstellen auf dem Oktoberfest ein ‒ Wo diese zu finden sind

Von: Benedikt Strobach

„O‘Zapft is“: Wiesnchef Clemens Baumgärtner (li.) und OB Dieter Reiter haben die Trinkwasser-Zapfstellen auf dem Oktoberfest in München eröffnet. © Marcus Schlaf

Die Stadt München hat kurz vor dem Wiesn-Start vier kostenlose Trinkwasser-Zapfstellen eingerichtet. Wo diese auf dem Oktoberfest zu finden sind...

München ‒ Die Stadt München hat rechtzeitig vor dem Oktoberfest vier kostenlose Trinkwasser-Zapfstellen eingerichtet. OB Dieter Reiter (SPD) und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) haben diese am Freitag symbolisch angezapft.

Kurz vor der Wiesn: Stadt München richtet kostenlose Trinkwasser-Zapfstellen auf dem Oktoberfest ein ‒ die Standorte

Die Stadtwerke München (SWM) hatten für diese Zapfstellen einen Prototypen entwickelt und in der SWM-Werkstatt an der Hans-Preißinger-Straße gebaut. Die Trinkwasser-Zapfstellen wurden am 7. September montiert und probeweise in Betrieb genommen. Oberbürgermeister Reiter, Wiesnchef Baumgärtner sowie Wenke Barth, Leiterin Technischer Service SWM, und Walter Geiger vom Entwicklerteam füllten jetzt als erste frisches „M-Wasser“ in ihre Trinkgefäße.

Oberbürgermeister Reiter freut sich über das kostenlose Angebot: „Das ist gerade an heißen Tagen wichtig und ich hoffe, dass sich der Service bewährt und wir das Projekt in den nächsten Jahren fortsetzen können. Bereits vor einigen Wochen hatte ich die Münchner Gastronomen gebeten, die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken. Insofern war es mir ein Anliegen, auf unserem Volksfest mit gutem Beispiel voranzugehen und kostenloses Trinkwasser anzubieten. Prima, dass das für heuer noch geklappt hat.“

Wiesnchef Clemens Baumgärtner: „Schön, dass es jetzt auch auf der Wiesn unser über die Stadtgrenzen hinaus berühmtes Münchner Wasser gibt. Das ist nicht nur praktisch für Familien, die mit Kindern unser Fest besuchen. Es ist auch ein klassisches Zeichen von Gastfreundschaft, Wasser anzubieten. Ich danke den SWM für die Entwicklung der formschönen Brunnen.“

Die Einrichtung der Trinkwasser-Zapfstellen geht auf einen Antrag aus dem Münchner Stadtrat zurück, der von einer breiten Mehrheit der Fraktionen mitgetragen wurde. Die Zapfstellen befinden sich außen an den WC-Anlagen an der östlichen Anlieferstraße (Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße).

Die Zapfstellen sind behindertengerecht gestaltet. Das Zapfen ist in selbst mitgebrachten, bruchsicheren Trinkgefäßen möglich.

