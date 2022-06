Stadt München versteigert mehrere Wiesn-Tische - Erlös geht an Ukraine-Hilfe der Stadt

Teilen

Die Stadt wird anlässlich des Stadtgeburtstages 21 Wiesn-Tische zugunsten der Ukraine-Hilfe der Stadt versteigern. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Für die Wiesn 2022 wird die Stadt München gemeinsam mit einigen Wirten insgesamt 21 der begehrten Wiesn-Tische versteigern. Der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe zugute.

Anlässlich des Stadtgeburtstages will die Stadt am 19. Juni 21 Wiesen-Tische versteigern. Aufgerufen sind Tische für acht bis zwölf Personen zu den Frühstücks-, Mittags-, und Abendterminen. Der Erlös der Versteigerung geht an die Ukraine-Hilfe der Stadt München.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Stadt versteigert Wiesn-Tische: OB Reiter hofft auf rege Beteiligung

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) lobt die Idee der Versteigerung. Er betont, dass es eine Möglichkeit sei, an einen Wiesn-Tisch zu kommen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Dementsprechend hofft er auf rege Beteiligung der Bürger.

Auch Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) ist begeistert. Er zeigt sich vor allem von der Bereitschaft und Solidarität der Wirte beeindruckt.

Bis 19.30 Uhr kann man am 19. Juni auf einen Wiesn-Tisch an den verschieden Bühnen zur Feier des Stadtgeburtstages bieten. Ab 15.30 Uhr wird auch der Wiesn-Chef Baumgärtner selbst auf der Marienplatz-Bühne als Auktionator tätig.

Die erfolgreichen Bieter hinterlassen nach dem Zuschlag auf einem Kontaktformular ihre Kontaktdaten. Diese werden nach Zahlungseingang an die Wirte weitergegeben, die dann Kontakt zu den Bietern aufnehmen.

RU/kw

Quelle: www.hallo-muenchen.de