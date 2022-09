Mögliche Standorte für Windkraft: RPV plant in Absprache mit den Kommunen

Für mehr erneuerbare Energien: Vorbereitungen an Windkraft-Vorrangflächen rund um München

Wegen der dichten Besiedlung in der Region München werden gut drei Viertel der Vorrangflächen für Windkraft voraussichtlich in Wäldern liegen, schätzt der Planungsverband. (Symbolfoto) © dpa/Nicolas Armer

Erneuerbare Energien im Raum München: Regionaler Planungsverband startet jetzt mit vorbereitenden Arbeiten an Windkraft-Vorrangflächen.

München - Die Ampelkoalition des Bundes setzt auf erneuerbare Energien. Dafür wurde im Juli auch das „Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land“ verabschiedet – mit Folgen für München und das Umland. Bis Ende 2027 müssen sogenannte Vorranggebiete für Windkraft im Regionalplan festgelegt werden. Wie das gehen soll, hat der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands München (RPV) nun debattiert und einstimmig beschlossen.

Windkraft im Raum München: Regionaler Planungsverband startet Arbeit an Vorrangflächen

„Wir fangen jetzt bereits damit an, weil es ein schwieriges, zum Teil umstrittenes Thema ist“, erklärt Christian Breu, Geschäftsführer des RPV. Zwar sei man weit davon entfernt, konkrete Flächen auszuweisen. „Aber wir bereiten schon so viel vor wie möglich.“

Der Grund: Um die geforderten Vorrangflächen von 1,1 Prozent des Gebiets der Region München zu bestimmen, bedarf es einer „sehr umfangreichen Abstimmungsarbeit“. So werden alle Kommunen der Region München – zu der neben Stadt und Landkreis auch die Kreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, und Starnberg gehören – jetzt angefragt, welche Flächen sie vorschlagen würden. Gut vorstellbar sei, so Breu, dass Gebiete benannt werden, für die bereits Planungen zu Windkraftanlagen laufen – wie den Forstenrieder Park (siehe Kasten) oder das Tanklager Krailling.

„Wir wollen ein regionales Konzept erarbeiten, das möglichst nah an den kommunalen Vorstellungen liegt“, erklärt Breu. Dafür sind mehrere Anhörungsrunden sowie die Gründung eines begleitenden Beirats vorgesehen. Für Letzteren sollen die Stadt München und die Landkreise je einen Vertreter entsenden. Dazu werden externe Berater wie Oberbayerns „Windkümmerer“ Peter Beermann kommen.



Mögliche Standorte für Windkraft: RPV plant in Absprache mit den Kommunen

Zu den Vorbereitungen zählt aber auch, Tabuzonen zu definieren. „Das können Naturschutzgebiete, Biotope, aber auch besiedelte Flächen sein“, erläutert der RPV-Geschäftsführer. Das Problem: „Der Raum München ist so dicht besiedelt, dass es gut sein kann, dass drei Viertel aller möglichen Bereiche im Wald liegen werden“, schätzt Breu. Es sei daher durchaus sinnvoll, sich an bestehender Infrastrastruktur zu orientieren und die Gebiete nicht über die ganze Region zu zerstreuen.



Für den RPV bringt das neue Gesetz derart viel Arbeit mit sich, dass andere Planungen zurückgestellt werden müssen. Dazu zählt etwa die Überarbeitung des Regionalplans hinsichtlich des Abbaus von Bodenschätzen – wie zum Beispiel Kies. Aber auch Arbeiten an Vorbehalts- und Vorranggebieten für die Wasserversorgung oder Arbeitsaufträge, die sich aus dem neuen Landesentwicklingsprogramm ergeben, seien betroffen.

Windräder im Forstenrieder Park Sechs Windkraftanlagen will eine Arbeitsgemeinschaft der Gemeinden Neuried, Pullach, Schäftlarn und Baierbrunn im Forstenrieder Park errichten. Um in dem Landschaftsschutzgebiet Windräder zu ermöglichen, wollte der Landkreis München dafür in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses eine 1872 Hektar große Zone festlegen. Ein Gutachter hatte den Bereich zwischen den Wegen Link-Geräumt, Augusten-Geräumt, Elisen-Geräumt und Friederiken-Geräumt vorgeschlagen. Wegen des neuen Bundesgesetzes ist so eine gesonderte Zonierung von Landschaftsschutzgebieten nun allerdings nicht mehr nötig. „Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht ist davon aber nicht berührt, diese besteht weiterhin“, teilt das Landratsamt mit.

