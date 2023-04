Einsatz bei Schnee, Glatteis und Co.: Baureferat stellt Bilanz zum Münchner Winterdienst vor

Winter 2022/23

Durch die zahlreichen Einsätze des Winterdienstes in München, konnte auch vergangenen Winter die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Alle Zahlen zur Einsatzbilanz:

München ‒ Auch im vergangenen Winter sorgte der Winterdienst der Stadt München wieder für sichere Straßen, Geh- und Radwege. Dabei sticht vor allem heraus, dass der Winterdienst besonders lange in Alarmbereitschaft bleiben musste. Das Baureferat hat den Winter 2022/23 nun aus Sicht des Winterdienstes bilanziert.

Winterdienst in München: Seit Anfang Dezember im Einsatz

Die ersten Einsätze konnten im Dezember verzeichnet werden. Erste Schneeschauer und Blitzeis Anfang Dezember forderten das Ausrücken der zahlreichen Streufahrzeuge. Frostige Perioden mit Schneefall forderten einen höheren Streusalz- und Rollsplittverbrauch als im Winter zuvor.

Von Januar bis März überwogen jedoch die untypisch milden Temperaturen. Dennoch gab es auch einige Zeitpunkte mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, was Einsätze des Winterdienstes erforderte.

Der Winter kehrte Ende März und Anfang April wieder kurzzeitig zurück, was der Stadt verdeutlichte, dass der Winterdienst lange in Alarmbereitschaft bleiben muss - auch am vermeintlichen Ende der Winterdienstsaison.

Winterdienst in München: Die Bilanzen der Winter 2022/23 und 2021/22 im Vergleich

Das Baureferat hat die Einsatzbilanz des Winterdienstes im Winter 2022/23 genau aufgeschlüsselt:

Schneefall-/Frosttage: 12 / 66 Tage

Einsatztage: 113 Tage

Streusalzverbrauch: 8 000 t

Splittverbrauch: 15 000 t

Kosten: 18,4 Millionen Euro

Auch die Bilanz des Winters 2021/22 hat das Baureferat aufgeschlüsselt:

Schneefall-/Frosttage: 17 / 89 Tage

Einsatztage: 134 Tage

Streusalzverbrauch: 7 400 t

Splittverbrauch: 9 000 t

Kosten: 15,1 Millionen Euro

Im Vergleich zum Winter 2021/22 fällt auf, dass zwar weniger Einsatztage verzeichnet wurden, die Menge an gebrauchtem Streusalz und Rollsplitt höher war, was sich auf die entstandenen Mehrkosten ausgewirkt hat.

