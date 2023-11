Winter-Tollwood 2023 in München gestartet: Das sind die Neuheiten

Von: Sebastian Fuchs

Auf der Theresienwiese in München ist das Winter-Tollwood 2023 gestartet. © Anton Brandl

Auf der Theresienwiese in München ist das Winter-Tollwood 2023 gestartet. Das Festival präsentiert sich künstlerischer denn je. Welche Neuheiten es gibt...

München ‒ Künstlerischer und kreativer denn je ist das diesjährige Winter-Tollwood, das ab sofort bis Sonntag, 31. Dezember, unter dem Motto „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ auf die Theresienwiese lockt. Das Zitat von Pablo Picasso wird mit Leben gefüllt.

Winter-Tollwood 2023 in München künstlerischer denn je: Die Neuheiten

Bereits am Eingang begrüßt ein interaktives Kunstwerk ‒ ein sprechender Weihnachtsbaum ‒ das Publikum. Das Gelände selbst ist Kunst und vereint Gegensätze: heiß und kalt. An Lagerfeuern schnitzen Künstler Eisskulpturen.

Eine weitere Neuheit ist der KunstRaum, in dem, so Petra Kühnholz, Betreuerin des Projekts, jeder „das kreative Kind in sich wiederentdecken“ und durch eine kollektive Installation „die Zukunft gestalten“ darf. Auch kleine Kunstschaffende können sich beim Kinderprogramm kreativ austoben. Schließlich sei Kunst für alle da und laut Sprecherin Stephanie Kneer ein „Lebenselixier“.

Lyrik zum Mitnehmen gibt es in der neuen LeseLounge im Bazar-Zelt. Hier steht ein Literaturschrank, der zum Büchertausch einlädt ‒ ganz ohne Konsumzwang. Das gilt für den Großteil der Aktivitäten: 90 Prozent der rund 660 Veranstaltungen sind kostenfrei. Dazu gehören unter anderem die über 60 Konzerte im „Hexenkessel“.

Silvester auf dem Winter-Tollwood in München: Das Programm

Im Spiegelzelt treten Artisten mit dem Varieté „Limbo Unhinged“ auf und lassen Zirkus, Kabarett, Tanz und Burlesque miteinander verschmelzen. Die Show sowie ein Fünf-Gänge-Bio-Menü begleiten auch die Silvestergala.

Im Spiegelzelt lassen Artisten Zirkus, Kabarett, Tanz und Burlesque miteinander verschmelzen. © Leonie Forth

Nicht zu verwechseln mit der Silvesterparty: Hier können Besucher zur Musik verschiedener Bands und DJs ins neue Jahr tanzen. Mehr Infos zum Programm und Karten unter www.tollwood.de.

Leonie Forth

