Stunde der Wintervögel in München: Weniger Vögel wegen des wärmeren Winters?

Von: Kevin Wenger

Zur Stunde der Wintervögel können Interessierte Vögel zählen. Besonderes Augenmerkt möchte der LBV auf die Auswirkungen des wärmeren Winters auf die Vogelpopulation setzen. (Symbolbild) © LBV/Daniel Stellwagen

Bereits zum 18. Mal findet die „Stunde der Wintervögel“ statt. Hierbei können sich Interessierte Zeit nehmen, Vögel in der Natur zählen und die Auswirkungen des warmen Winters ergründen.

München - Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) ruft zum 18. Mal die „Stunde der Wintervögel“ aus. Vom 06. bis zum 08. Januar können Vogelfreunde und Interessierte in der Natur, sei es im Park oder im heimischen Garten, Vögel beobachten und zählen. Ihre Werte können Teilnehmer dann an den LBV schicken.

Besonderes Augenmerk will der LBV auf die möglichen Auswirkungen des wärmeren Winters auf die Wintervogelpopulation in Bayern richten. LBV-Biologin Dr. Angelika Nelson geht davon aus, dass weniger Vögel eine menschengemachte Futterstation nutzen müssen, da sie genug Nahrung in der Natur finden würden. Zudem hätten Eichen, Buchen und Fichten viele Früchte gebildet, was Waldvögel eher in ihrem Lebensraum halten würde.

Stunde der Wintervögel: Beobachter können seltene Vögel finden

Zudem gebe es die Chance, einige Zugvögel aus dem Norden zu beobachten. So verbringen unter anderem der Bergfink und der seltene Seidenschwanz ihren Winter in Bayern. Grund dafür sei das Fehlen von Nahrung, vor allem Beeren im Norden, die Vögel im Sommer dort finden würden. Beobachter würden mit jeder Meldung so auch einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Verhaltensmuster der Tiere im Winter beitragen.

Für alle Anfänger bietet der LBV am 06. Januar um 10 Uhr eine Live-Vogelzählung mit Fragestunde auf YouTube an. Über eine Stunde wird Biologin Dr. Angelika Nelson mit den Zuschauern die Vögel an der LBV-Futterstelle zählen.

Von 09. bis 13. Januar findet zudem die „Schulstunde der Wintervögel“ statt. Hier werden besonders Kinder eingeladen, eine Stunde lang nach Vögeln Ausschau zu halten und dabei mehr über Artenschutz zu lernen. Mehr Infos dazu gibts hier.

Ihre Ergebnisse können Beobachter schließlich im Onlineportal an den LBV übermitteln.

