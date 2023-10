Eislaufen, Glühwein & Co. in München: Jetzt wird‘s winterlich

Von: Katrin Hildebrand

Bis auf dem Nymphenburger Schlosskanal wieder die Eisstöcke fliegen, dürfte es noch etwas dauern. In den Münchner Eissportzentren geht der Winterspaß aber schon ab sofort los. © dpa/Matthias Balk

Bald wird in München die Winterzeit eingeläutet - und dafür laufen die Vorbereitungen. Welche Freizeitangebote in der kalten Jahreszeit geboten werden:

München ‒ Wenn in der Nacht zu Sonntag die Uhren umgestellt werden, ist es offiziell: Es ist Winterzeit. In der Stadt München laufen die Vorbereitungen für die kälteste Zeit des Jahres auf Hochtouren. Während sich Tierpark und der Schlosspark Nymphenburg winterfest machen, wird an anderer Stelle eröffnet und aufgebaut. Was alles ansteht, hat Hallo hier zusammengetragen.



Eislauf, Tierpark und Co. - Die Münchner Freizeitangebote im Winter

• Eislauf: Die Kufen dürfen geschliffen werden – am Samstag, 28. Oktober, startet München in die Eislaufsaison. Während es am Eis- und Funsportzentrum West, Agnes-Bernauer-Straße 121, nur montags, mittwochs und donnerstags einen öffentlichen Lauf gibt, bietet das Eissportzentrum am Ostpark, Staudinger Straße 17, Spaß an allen Wochentagen. Beide Einrichtungen haben Sonderzeiten in den Herbstferien. Diese – und weitere Infos zu Eintrittspreisen und Co. – gibt es im Internet unter www.muenchen.de/freizeit/eislaufen.

Noch etwas länger warten müssen Freunde des „Eiszauber am Stachus“. Der startet erst am Freitag, 24. November, in die Saison. Der öffentliche Eislauf im Olympia-Eissportzentrum ist bereits Mitte August wieder gestartet. Wer stattdessen wissen will, ob das Eis auf Münchens Seen und Kanälen schon trägt, kann sich bei der Grünanlagenaufsicht unter Telefon 23 32 76 56 erkundigen.

• Märkte und Feste: Noch etwas Geduld brauchen Liebhaber von Glühwein und gebrannten Mandeln. Während die Winterfeste am Nockherberg (https://winterfest-nockherberg.de) und Bahnwärter Thiel (www.bahnwaerterthiel.de/) am Montag, 16., beziehungsweise Donnerstag, 23. November, starten, wird der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz erst am Montag, 27. November, eröffnet. Ab Donnerstag, 23. November, lockt das Tollwood-Winterfestival (www.tollwood.de) auf die Theresienwiese.

• Tierpark Hellabrunn: Früher Schluss heißt es ab sofort wieder im Tierpark Hellabrunn: Über den Winter schließt er bereits um 17 Uhr. Zudem werden einige Bereiche winterfest gemacht, wie Sprecherin Lisa Reiniger erklärt: „Die Vögel der Großvoliere kommen nach den Herbstferien in die Innenanlage und es wird ein Gesundheitscheck gemacht.“ Zudem würden im Laufe des Novembers einige Wassergräben und Badebecken – etwa bei den Elefanten – geleert, „da es dann zu kalt fürs Baden wird“. Die Bisons werden hingegen mit einem zusätzlichen Zaun von ihrem Wassergraben abgeschirmt. „Zudem haben wir sogenannte Hydro Wizards bei Tiger und Löwen im Einsatz. Diese halten das Wasser im Winter in Bewegung, sodass es nicht zufrieren kann“, erklärt Reiniger.

• Schloss Nymphenburg: Im Schloss gelten bereits die Winteröffnungszeiten. Heißt konkret: Amalien-, Baden- und Pagodenburg sowie Magdalenenklause sind bis April geschlossen, alle anderen Bereiche können von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Die 36 steinernen Park­figuren sind aber bereits unter maßgeschneiderten Einhausungen verschwunden. „Auch der Pumpbetrieb der Fontänen ist bis zum Frühjahr eingestellt“, teilt die Pressestelle mit.

Nicht nur zu kalt Für viele Münchner Eisdielen ist jetzt die stade Zeit gekommen. Beim münchenweit bekannten „Eiscafé Sarcletti“ am Rotkreuzplatz ist die Winterpause heuer besonders lang: Ab Montag, 13. November, schließt es bis Mitte Februar – fast zwei Wochen länger als in den Vorjahren. Chef Charly Eisenrieder begründet das auf Hallo-Nachfrage so: „Der besonders lange Sommer mit der Hitzeperiode bis in den Oktober hinein war auch für unsere Mitarbeiter anstrengend. Die Nachfrage nach Eis war ungebrochen hoch! Deshalb haben wir beschlossen, ihnen etwas mehr Ruhe und Urlaub zu gönnen.“

