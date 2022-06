Nach Streit in Münchner Wirtschaft: Mitarbeiter will Gast mit Waffen vertreiben und verletzt dabei Unbeteiligten

Teilen

Ein Gast wollte trotz mehrmaliger Aufforderung eine Gaststätte nicht verlassen, sodass ein Mitarbeiter versuchte mit einem Messer und einem Schlagstock den Gast zu vertreiben. Dabei verletzte er einen Unbeteiligten mit dem Messer. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

In einer Gaststätte kam es zu einem Streit, infolgedessen ein Mitarbeiter den Gast mit Messer und Schlagstock vertreiben wollte. Dabei verletzte er einen Unbeteiligten.

Am Sonntagabend ereignete sich der Streit in einer Wirtschaft in der Schellingstraße. Ein 49-jähriger Mitarbeiter der Gaststätte zankte sich mit einem unbekannten Gast. Beide bedrohten und beleidigten sich gegenseitig, weshalb der Mitarbeiter dem Gast mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und ihn der Wirtschaft verwies.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Streit in Münchner Wirtschaft: Mitarbeiter zieht Messer und Schlagstock

Weil der Gast die Lokalität nicht verlassen wollte, holte der 49-jährige Mitarbeiter ein Messer und einen Schlagstock, um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen. Ein 50-jähriger Gast wollte die Situation schlichten und den 49-Jährigen beruhigen. Dabei verletzte der Mitarbeiter den Schlichter versehentlich mit dem Messer am Arm.

Der unbekannte Gast verließ die Gaststätte daraufhin. Der 50-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mitarbeiter wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch gegen den unbekannten Gast wird wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Der anfangs unklare Sachverhalt löste einen Großeinsatz bei der Polizei aus. 20 Streifen rückten zu dem Vorfall in der Maxvorstadt aus. Jetzt ermittelt das Kommissariat 24.

Polizei München/kw

Quelle: www.hallo-muenchen.de