Münchner Wirtshauswiesn findet als Ergänzung für das Oktoberfest auch in diesem Jahr wieder statt

Schon 2020 und 2021 haben die Münchner Innenstadt- und Wiesnwirte zur Münchner Wirtshauswiesn eingeladen. © Felix Hörhager/dpa

Ursprünglich als Ersatz für das Oktoberfest geplant, laden die Münchner Wirte auch dieses Jahr wieder zur Wirtshauswiesn in Münchens Gaststätten ein.

München - Obwohl das Oktoberfest in diesem Jahr wieder stattfindet, soll die Münchner Wirthauswiesn, die ursprünglich als Ersatz für das zweimal Corona-bedingt abgesagte Traditionsvolksfest ins Leben gerufen wurde, als Ergänzung für die „echte“ Wiesn erhalten bleiben.

Vom Ersatz zur Ergänzung: Münchner Wirtshauswiesn findet auch in diesem Jahr wieder statt

Obwohl die Meinungen gespalten sind, soll das Münchner Oktoberfest in diesem Jahr, wie gewohnt, ohne jegliche Corona-Maßnahmen, dafür mit einigen Neuheiten, wieder stattfinden.

Sobald OB Reiter also am 17. September auf der Theresienwiese das erste Fass Bier anzapft, heißt es auch in gut 50 Münchner Wirtshäusern „Ozapft is“. Bis zum 3. Oktober soll so unter dem Motto „Ganz München ist Wiesn“ die Oktoberfest-Stimmung mit Oktoberfest-Bier, Schmankerl, Lebkuchenherzen, bayerischer Tracht und Live-Musik auch in diesem Jahr wieder über die Theresienwiese hinaus in ganz München verbreitet werden.

Um den Münchnern ein Stück Oktoberfest-Stimmung zu vermitteln, haben die Innenstadt- und Wiesnwirte 2020 zum ersten Mal zur Wirtshauswiesn in München eingeladen. Unter der Bavaria, wo sonst zur gleichen Zeit des Jahres Millionen Liter Bier ausgeschenkt werden, herrschte damals sogar Alkoholverbot, da die Angst vor der unkontrollierten Ausbreitung des Corona-Virus durch das Feiern groß war. 2021 ging es dann im Vergleich lockerer zu, als die Münchner nicht nur in den Gaststätten, sondern auch auf der Theresienwiese mit selbst mitgebrachtem Bier feiern durften.

