Nicht nur beim Oktoberfest auf der Theresienwiese ‒ Münchens OB Reiter erlaubt Heizstrahler bei Wirtshauswiesn

Von: Jonas Hönle

Teilen

Münchens Oberbürgermeister Reiter ermöglicht den Einsatz von Heizstrahlern auch außerhalb der Theresienwiese - für die Wirtshauswiesn. (Symbolbild) © Gero Breloer/dpa

Zur Wirtshauswiesn in München ermöglicht Oberbürgermeister Reiter den Einsatz von Heizstrahlern auch außerhalb des Oktoberfests auf der Theresienwiese.

München ‒ Parallel zum Oktoberfest in München findet 2023 auch wieder die Wirtshauswiesn statt. Unter dem Motto „Ganz München ist Wiesn“ soll die Volksfestatmosphäre nicht nur auf der Theresienwiese, sondern auch in der Stadt zu spüren sein.

Damit die Besucher jedoch nicht unter möglicher Kälte leiden müssen, ermöglicht Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Einsatz von Heizstrahlern in den teilnehmenden Wirtshäusern, Gaststätten, Cafés und Brauhäusern der Wirtshauswiesn.

Wirtshauswiesn in München - OB Reiter ermöglicht Heizstrahler auch außerhalb vom Oktoberfest auf der Theresienwiese

Bei der Theresienwiese handele es sich um städtischen Privatgrund und nicht um öffentlichen Straßenraum, deshalb gelten hier nicht dieselben Regeln wie bei den Freischankflächen der gastronomischen Betriebe in der gesamten Stadt, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Heizstrahler seien daher zwar auf dem Oktoberfest zulässig, auf den Freischankflächen aber nicht.

„Die Wirtshauswiesn ist eine wichtige Veranstaltung zur Unterstützung der lokalen Gastronomie. Für Besucher*innen – egal woher – ist der Unterschied zwischen städtischem Privatgrund und gewidmeter Fläche nicht nachvollziehbar. Nach dem Motto ,Ganz München ist Wiesn‘ will ich, dass in der gesamten Stadt die gleichen Bedingungen gelten,“ erklärt OB Reiter den Schritt.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) soll für die Zeit des Oktoberfestes eine entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.