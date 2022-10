Zwei Milliarden für „bezahlbar, qualitätsvoll, nachhaltig“ ‒ Stadt stellt Baupolitik der Zukunft vor

Von: Kristina Beck

Baustellen verschlingen nicht erst seit der Energiekrise unheimliche Summen. Die Stadt hat eine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. (Symbolbild) © Carsten Hoefer/dpa

Wohnen in München ist ein heikles Thema. Die Stadt stellt ein neues Wohnbau-Programm vor ‒ mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro. Was ist geplant?

Eine Wohnung in München zu finden ist eine Herkulesaufgabe. Eine bezahlbare in München zu finden, grenzt an ein Wunder. Die Stadt München versucht dem Problem Herr zu werden.

Der zentrale Ansatz der Landeshauptstadt München, um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der angespannten Situation auf dem hiesigen Wohnungsmarkt zu begegnen das wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München“. Dieses existiert bereits seit dem Jahr 1989.

Es bündelt alle Maßnahmen und Programme, die dauerhaftes und bezahlbares Wohnen in München fördern, und entwickelt sie stetig weiter.

Zwei Milliarden für bezahlbares Wohnen: OB Reiter stellt Programm vor

Die neueste Fortschreibung „Wohnen in München VII“ (2023‒2028) beinhaltet ein Finanzvolumen von zwei Milliarden Euro an städtischen Mitteln. Dies bedeutet mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorgänger „Wohnen in München VI“ (2017‒2022) mit 870 Millionen Euro an städtischen Mitteln.

OB Dieter Reiter: „Die Rahmenbedingungen für bezahlbaren Wohnungsbau könnten aktuell nicht schwieriger sein. Die Baukosten gehen gerade durch die Decke, Bauzinsen steigen und damit wissen auch Genossenschaften, die noch günstige Mieten anbieten, oft nicht mehr, wie sie ihre Projekte weiter finanzieren sollen.“

„Wohnen in München VII“ ‒ Probleme und Lösungen

Wohnungsmarktsituation in München ist prekär. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum übersteige nach Angaben der Stadt das Angebot. Baukosten, Bauzinsen und Materialpreise sind stark angestiegen. Allein der Baukostenpreisindex für Wohngebäude ist bundesweit um 14,3 Prozent gestiegen. Energiekrise und Inflation verschärfen die Situation.

„Wohnen in München VII“ legt den Fokus auf bezahlbaren, qualitätsvollen und klimaneutralen Neubau und Bestandssanierung.

„Wohnen in München VII“ stehe für bezahlbares, qualitätsvolles und nachhaltiges Wohnen. Es gibt mit seinen zahlreichen Maßnahmen Antworten darauf, wie geförderter und preisgedämpfter Wohnungsbau trotz explodierender Baukosten und steigender Zinsen weiterhin wirtschaftlich realisiert werden kann.

Das plant die Stadt (eine Auswahl)

Mehr bezahlbare Wohnungen für die Zielgruppen (z. B. Familien, ältere Menschen, Beschäftigte in der Daseinsvorsorge) in allen (Förder-)Programmen (Einkommensorientierte Förderung, München Modell, Konzeptioneller Mietwohnungsbau)

Förderung Junges Wohnen und Seniorenwohnen

Förderung der Genossenschaften

Ankauf von Grundstücken

Es werden alle rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz bestehenden Wohnraums ausgeschöpft.

Reaktion auf Klimanotstand und Energiekrise durch z. B. serielles Bauen/Sanieren

Sonderwohnprojekte sowie Wohnlabore zum Ausprobieren neuer Wohnformen und Grundrisstypen

Innovative Baumaterialien als Antwort auf Ressourcenmangel und nachhaltiges Bauen

Energetische Sanierung mit Wohnraumschaffung in Einklang bringen

Das gesamte Programm „Wohnen in München VII“ und weitere Informationen zur Bilanz von „Wohnen in München I bis VI“ gibt es auf der Homepage der Stadt.

„Wohnen in München“ I bis VI ‒ Was ist erreicht worden?

Nach Angaben der Stadt, wurde für rund 94 000 Wohnungen Baurecht geschaffen, rund 250 000 Wohnungen wurden genehmigt und 215. 00 Wohnungen fertiggestellt (darunter über 45 000 geförderte Wohnungen). Die Städtischen Wohnungsgesellschaften haben nach den Worten der Stadt mit dem Mietenstopp bis 2024 Vorbildcharakter.

Was fordert die Stadt von Bund und Land?

Im Zeitraum von „Wohnen in München VI“ haben sich Bund und Freistaat Bayern mit insgesamt 600 Millionen Euro an der Wohnungsbauförderung in München beteiligt. Vom selben Ansatz geht „Wohnen in München VII“ aus. Allerdings lässt das aktuell von der Bundesregierung vorgestellte Maßnahmenpaket, mit dem bundesweit 400 000 Wohnungen und davon 100 000 Sozialwohnungen gebaut werden sollen, hoffen, dass die künftigen Bundesmittel diesen Ansatz übertreffen.

Nachdem die Landeshauptstadt München ihren eigenen finanziellen Einsatz mit „Wohnen in München VII“ mehr als verdoppelt, wird auch eine deutliche Erhöhung der Mittel des Freistaats Bayern erwartet.

Münchens Stadtspitze: Oberbürgermeister Dieter Reiter. © Presseamt München/Michael Nagy

Wir haben in München bereits das größte Wohnungsbauprogramm Deutschlands und werden unser Finanzvolumen jetzt sogar mehr als verdoppeln – auf rund zwei Milliarden Euro.

Konkret fordert die Landeshauptstadt München (unter anderem):

Höhere und verlässliche Finanzmittel für die Wohnungsbauförderung von Bund und Land

Längere, möglichst sogar dauerhafte Bindungen für den geförderten Wohnungsbau

Einführung eines Umwandlungsverbotes von Miet- in Eigentumswohnungen in der ganzen Stadt (Bis heute hat die Landesregierung die dafür notwendige Verordnung (nach § 250 BauGB) nicht erlassen.)

