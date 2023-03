Wohngeld Plus in München: Zentrale Beratungsstelle öffnet ab April

Von: Kevin Wenger

Teilen

Die Stadt München eröffnet ab April eine zentrale Beratungsstelle zum Wohngeld Plus. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Ab Anfang April startet die Stadt München eine zentrale Beratungsstelle zum „Wohngeld Plus“. Was sich die Stadt vom neuen Angebot erhofft:

München ‒ Die Stadt München hat die Öffnung einer zentralen Beratungsstelle zum „Wohngeld Plus“ beschlossen. Das Angebot soll bereits am 3. April starten und so die Auszahlung der finanziellen Entlastung beschleunigen.

Beratungsstelle zum Wohngeld Plus: So reagieren die Stadtpolitiker

Bürgermeisterin Verena Dietl lobt diesen Schritt. Sie freut sich, dass die Auszahlungs- und Bearbeitungsprozesse nun schneller ablaufen könnten und Antragsteller individuelle Beratung erhalten. Durch die Beratungsstelle wird eine Aufgabenteilung erreicht, die es ermöglicht, dass die Sachbearbeiter sich größtenteils auf den Bescheiderlass fokussieren könnten.

Unser Ziel ist es, die Auszahlung des Wohngeldes durch angepasste und gezielte Beratung deutlich zu beschleunigen. Bürger*innen bekommen bei der neuen Anlaufstelle eine kompetente Beratung, sodass dann idealerweise überwiegend Anträge ankommen, bei denen voraussichtlich auch ein Anspruch auf Wohngeld besteht.

Gleichzeitig soll so eine höhere Qualität und Vollständigkeit der Anträge und eine höhere Anzahl an Online-Anträgen erreicht werden. Das Sozialreferat hat hierfür mit den Wohlfahrtsverbänden seit Januar schon umfassende Schulungen angeboten.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy hofft, dass so mehrere Zielgruppen über das gesamte Stadtgebiet verteilt erreicht werden können. So soll zudem schon bei der Beratung vor der Antragsstellung geklärt werden, ob das Wohngeld für potentielle Antragssteller überhaupt die richtige Hilfsleistung ist.

Beratungsstelle zum Wohngeld Plus: Das fordert das Sozialreferat

Durch die neue Beratungsstelle erwartet die Wohngeldstelle eine Verdreifachung der wohngeldbeziehenden Haushalte sowie eine Verfünffachung der Antragszahlen nach dem Inkrafttreten des „Wohngeld Plus“-Gesetzes. Aktuell beziehen rund 4100 Münchner Haushalte Wohngeld, Ende Februar waren noch circa 11 700 offene Fälle zu bearbeiten.

Das Sozialreferat begrüßt den Beschluss. Bislang konnten lediglich 0,4 Prozent aller Haushalte Wohngeld erhalten. Das Sozialreferat hat daher als Reaktion mehr Stellen besetzt, um mehr Anträge bearbeiten zu können.

Zusätzlich fordert das Sozialreferat eine ausreichende Anpassung der Miethöchstbeträge an die tatsächliche Mietensituation in München und eine Anpassung der Berechnungsformeln für das Einkommen an das aktuell gültige Lohnniveau. Zusätzlich wird eine Entbürokratisierung des Prozesses gefordert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.