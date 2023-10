Für mehr bezahlbaren Wohnraum in München: Stadt beschließt drei neue Erhaltungssatzungen

Von: Kevin Wenger

In München gibt es drei neue unbefristete Erhaltungssatzungsgebiete. (Symbolbild) © dpa/Felix Hörhager

Die Stadt München setzt erneut ein Zeichen für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt und beschließt unbefristete Erhaltungssatzungen in drei Gebieten:

München ‒ In der Innenstadt sorgt der Stadtrat wieder für den Erhalt von bezahlbaren Wohnraum. Durch die Erweiterung zweier bereits bestehender Erhaltungssatzungen in den Stadtbezirken Altstadt-Lehel und Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, wurden zwei neue Gebiete geschaffen, in denen die Satzungen gelten.

Bezahlbarer Wohnraum in München: Diese Gebiete sind vom Beschluss betroffen

Die neue Erhaltungssatzung „Glockenbachviertel / Baldeplatz“ umfasst 5 100 Wohnungen, in denen 8 500 Einwohner leben und gilt unbefristet. Betroffen sind Wohnungen zwischen Blumen- / Fraunhoferstraße im Norden über den Baldeplatz hin bis zur Geyer- / Auenstraße im Süden.

Das Areal rund um die Dreimühlenstraße wird als eigenständiges Erhaltungssatzungsgebiet mit 2 200 Wohnungen, in denen 3 900 Menschen leben, für eine unbefristete Geltungsdauer erlassen.

Bezahlbarer Wohnraum in München: Über 300 000 Menschen betroffen

Ebenfalls das bereits existierende Gebiet „Am Harras / Passauerstraße“ in Sendling / Sendling-Westpark wird erweitert. Zwischen der Lindenschmitstraße und des Kidlerplatzes wird ein halber Block der Satzung hinzugefügt und somit 5 100 Wohnungen, in denen 9 100 Einwohner leben, in den Bereich eingeschlossen.

Dadurch erhöht die Stadt München die Zahl der Erhaltungssatzungsgebiete auf 35, in denen rund 346 800 Menschen in 201 100 Wohnungen leben. Seit über 35 Jahren wird diese Satzung erlassen, um bestimmte Bauvorhaben in geschützten Gebieten vor höhere Genehmigungshürden zu stellen und so bestehende Wohnblöcke zu erhalten. Erst vor Kurzem hatte die Stadt zwei Bestandsgebiete angepasst.

Die Erhaltungssatzungen gelten in München zwar unbefristet, werden jedoch alle fünf Jahre erneut überprüft.

