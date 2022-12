Mehr Wohnungen, mehr Schulen für München ‒ Die wichtigsten Bau-Projekte in Jahr 2023

Von: Sebastian Obermeir

Das Paketpost-Areal wird heiß diskutiert: Passen zwei 155 Meter hohe Türme ins Stadtbild von München? © Visualisierung: Herzog & De Meuron

München wächst: 2023 plant die Stadt den Neubau von Schulen und Wohnungen. Doch nicht alle Projekte sorgen für Begeisterung bei den Bürgern.

München ‒ Zwei Milliarden fürs Wohnen: Mit der jüngsten Fortschreibung des städtischen Wohnbauprogramms verdoppelt die Stadt die Mittel, um den Bürgern dringend benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Doch wo und wie können diese Wohneinheiten geschaffen werden? Das Planungsreferat stellt die wichtigsten Projekte für das Jahr 2023 vor.

Münchens Neubau-Projekte im Jahr 2023: Halle im Paketpost-Areal gestalten die Bürger

Das meistdiskutierte davon dürfte weiterhin das Paketpost-Areal mit seinen zwei Türmen sein. Circa 1100 Wohneinheiten und etwa 3000 Arbeitsplätze entstehen dort.

Im kommenden Jahr steht dabei die Halle im Fokus. Die Öffentlichkeit darf mitentscheiden, wie diese künftig genutzt wird.

2023 will sich das Münchner Planungsreferat mit der Nutzung der Paketposthalle auseinandersetzen. © Visualisierung: Herzog & De Meuron

Landschaftsarchitekten und weitere Experten begleiten den Prozess, im März ist eine Auftaktveranstaltung dazu geplant. 200 bis 300 Ideen der Münchner erhoffe sich das Planungsreferat. Eine weitere Erörterungsveranstaltung zu den Planungen und Änderungen des „Masterplans Paketpost-Areal“ soll im Februar stattfinden.

Mit diesen Projekten wird Wohnraum geschaffen – ihr aktueller Stand

350 bis 550 Wohnungen entstehen in Bogenhausen auf dem 4,75 Hektar großen Areal an der Marienburger Straße. Im ersten Halbjahr 2023 ist ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Wettbewerb für die Mariengärten geplant.

Einen Schritt weiter ist das Planungsreferat am Dreilingsweg (950 neue Wohnungen plus Gymnasium und Infrastruktur) und am Botanikum (600 Wohnungen plus Grundschule, Jugendzentrum und Infrastruktur): Für beide Projekte ist im Frühjahr die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung angedacht.

+++ Das Moosacher Botanikum steht kurz vor dem Abriss und soll einer neuen Grünanlage weichen. Die dort ansässigen Künstler kämpfen für ihre Ateliers +++

Die Öffentlichkeitsbeteiligung für das 25 Hektar große Areal Wohnen Messestadt Riem ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Für denselben Zeitraum ist auch die Behördenbeteiligung für das Planungsgebiet Freiham Nord angesetzt.

Billigungsbeschlüsse stehen auf dem Kirschgelände in Allach-Untermenzing (14 Hektar, 1200 neue Wohnungen) und auf dem ehemaligen Knorr-Bremse-­Areal am Oberwiesenfeld (500 Wohnungen, zwei Kitas, Pflegeeinrichtung und Grünfläche) an. Für erstgenanntes Projekt soll der Billigungsbeschluss Anfang, für letzteres Ende des Jahres gefasst werden.

Stadtquartier Lerchenauer Straße: Stadt München plant über tausend neue Wohnungen

1650 Wohnungen, ein Gymnasium, eine Grundschule, Läden und Infrastruktureinrichtungen sind im Stadtquartier an der Lerchenauer Straße geplant. Der Stadtrat will den Satzungsbeschluss im ersten Halbjahr fassen.

Fertiggestellt werden Gebäude unter anderen in Freiham. Die Bibliothek und das neue Kulturzentrum eröffnen 2023. Auch Wohngebäude können bald bezogen werden: etwa das winkelförmige Gebäude der Gewofag an der Aubinger Allee (138 Wohnungen) oder das Eckriegelgebäude an der Lortzing-/Scapinellistraße (70 Wohnungen).

Im Quartierszentrum in Freiham beherbergt der Neubau eine Bibliothek und ein Kulturzentrum. © Andreas Schwarzbauer

Hochhäuser in der Stadt: Wie geht es weiter?

Derzeit werden die Bezirksausschüsse zur Hochhausstudie angehört. Deren Einwände und Anregungen sollen dann in die endgültige Entscheidung einfließen.

Schulbau-Offensive und Gewerbe

Einige Verfahrensschritte zur Schulbau-Offensive stehen 2023 an: An der Königswieser Straße wird zum Beispiel der Bau des Interimsquartiers starten. Das Verfahren zur Grundschule auf dem Areal des Klinikums Harlaching wird im nun startenden Jahr hingegen abgeschlossen.

Auch im Nordwesten muss die Planung den steigenden Schülerzahlen angepasst werden: Die Stadt sieht die Flächen entlang der Professor-Eichmann-Straße für geeignet an. Das Bebauungsplanverfahren startet 2023.

Für das Gewerbe stehen 2023 folgende Planungen an: Anfang des Jahres soll der Grundsatz- und Eckdatenbeschluss für die Rahmenplanung sowie für einen Teilbebauungsplan für das Gewerbeband Frankfurter Ring in den Stadtrat eingebracht werden.

Für das Gewerbeband Steinhausen sind die Rahmenplanungen sowie die verkehrstechnische Untersuchung abgeschlossen. Der daraus entwickelte Beschlussentwurf soll voraussichtlich im ersten Halbjahr im Planungsausschuss behandelt werden.

