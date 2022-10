Wohnangebot für Menschen mit Demenz: Lebensqualität soll mit Garten erhalten werden

Projektverein Wohlbedacht hat neue Wohngruppen und baut Nachtbetreuung aus – BA-Zuschüsse beantragt

Von: Ursula Löschau

Teilen

Annette Arand vom Wohlbedacht-Vorstand: Im Vereinsbüro gibt es auch Veranstaltungen. © Ursula Löschau

Zwei neue betreute Wohngemeinschaften sollen in Allach für Demenzkranke geschaffen werden. Damit würde die erste Nachtpflegeeinrichtung in Deutschland geschaffen werden.

Allach-Untermenzing „Man kann als Mensch mit einer Demenz sehr gut leben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Annette Arand, Vorstandsmitglied von Wohlbedacht. Auch die Angehörigen könnten damit klarkommen, wenn entsprechende Versorgungsangebote da seien. Deshalb entwickelt der Verein seit 2000 innovative Projekte für Demenzkranke.

Ganz aktuell: In einem umgebauten ehemaligen Möbelhaus an der Eversbuschstraße werden zwei neue betreute Wohngemeinschaften eröffnet, außerdem zwei Betreuungsräume für Tages- und Halbtagesangebote geschaffen und das Angebot an Nachtbetreuung erweitert. Die Kosten von rund 2,5 Millionen Euro tragen der Verein sowie private und öffentliche Stiftungen und Geldgeber. Auch der BA Allach-Untermenzing hat jetzt einen Zuschuss bewilligt: 4940 Euro für die Gartengestaltung.

Wohnangebot für Menschen mit Demenz: Erste Nachtpflegeeinrichtung in Deutschland in der Mache

Wenn alles klappt wie geplant, entsteht laut Arand „die erste Nachtpflegeeinrichtung in Deutschland“. Schon seit 2014 bietet Wohlbedacht in direkter Nachbarschaft zur Tagespflege Rosengarten in Allach eine Nachtbetreuung an. Diese kann, auch kurzfristig, für einen oder mehrere Tage organisiert werden und entlastet pflegende Angehörige. „Jetzt wollen wir das als teilstationäres Angebot mit Versorgungsvertrag anerkennen lassen und die Platzzahl mit Bezug der neuen Räume auf zwölf erweitern“, sagt Annette Arand.

Der Verein würde damit eine Lücke im Versorgungsnetz schließen, denn: „Nachtpflege gehört laut Gesetz eigentlich auch zu den Angeboten in der deutschen Pflegelandschaft, aber das gibt es bisher einfach nicht, weil die Träger es nicht für rentabel halten.“ Allenfalls gebe es Kurzzeitpflege, aber auch davon viel zu wenig, bedauert sie.



Wohnangebot für Menschen mit Demenz: Lebensqualität soll mit Garten erhalten werden

Wenn die Pflege von Demenzkranken zuhause an Grenzen stößt, bietet der Projektverein ambulant betreute Wohngemeinschaften an. Mit den beiden neuen WGs für je acht Personen sind es in München jetzt insgesamt fünf Lebensgemeinschaften mit 42 Plätzen. „Ihr Konzept basiert entsprechend dem Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz auf der Selbstbestimmung der Bewohner“, erklärt Arand.



Zur Lebensqualität beitragen soll auch ein demenzfreundlich gestalteter Garten im neuen Mietobjekt des Vereins an der Eversbuschstraße. Dieser sei jahrzehntelang ungenutzt verwildert und soll jetzt für Bewohner und Gruppenteilnehmer hergerichtet werden. Bei Kosten von rund 52 000 Euro bittet Wohlbedacht derzeit unter anderem mehrere Bezirks­ausschüsse aus dem Westen und Norden Münchens um Unterstützung. Neben dem BA Allach-Untermenzing wurde auch bei den Gremien in Pasing-Obermenzing, Moosach und Feldmoching-Hasenbergl ein Zuschuss von jeweils knapp 5000 Euro beantragt.

Vorträge, Austausch Unter dem Titel „Wohlbedacht-Akademie“ bietet der Verein in seinen Büroräumen im Kesselhaus (Am Münchfeld 40) regelmäßig Vorträge, Gesprächsgruppen und kulturelle Angebote für Angehörige und Interessierte an. So geht es am Mittwoch, 26. Oktober, ab 16 Uhr um „Medikamente bei Demenz und im höheren Lebensalter“. Anmeldung und Infos unter www.wohlbedacht.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.