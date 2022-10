„Müssen bei Müllvermeidung ansetzen“ - Workshop des BA Pasing-Obermenzing

Von: Andreas Schwarzbauer

Ähnliche Vermüllung soll in Zukunft in Pasing-Obermenzing vermieden werden. Dazu wird ein Workshop zum richtigen Recyclen ausgerichtet. © privat

An den Wertstoffinsel stapelt sich häufig der Müll. Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing kämpft zwar für mehr Container, will aber auch woanders ansetzen.

Pasing-Obermenzing Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing lädt am Freitag, 28. Oktober, zu einer kostenlosen Veranstaltung unter dem Titel „Pack ma’s – Verpackungsmüll vermeiden“ ein. Rüdiger Schaar, Vorsitzender des federführenden Unterausschusses Umwelt, verrät im Interview, wie die Idee entstand und warum die Hoffnung auf eine Gelbe Tonne verfrüht ist.

Pack ma´s - Verpackungsmüll vermeiden: Rüdiger Schaar im Interview

Herr Schaar, warum hat der BA den Workshop organisiert?

Der Hauptgrund ist, dass wir in Pasing-Obermenzing eigentlich eine gute Situation bei den Wertstoffinseln haben und in den vergangenen Jahren mehr als zehn Entsorgungsmöglichkeiten im Stadtbezirk etablieren konnten. Aber die Münchner recyclen pro Kopf nur 5,5 Kilogramm Wertstoffe. Bundesweit sind es im Durchschnitt mehr als 30 Kilogramm. Deshalb wollen wir jetzt woanders ansetzen und zeigen, wie man Verpackungsmüll einsparen kann. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM), der Unverpackt-Laden und das Kartoffelkombinat stellen ihre Ideen zur Abfallvermeidung vor. Danach können sich die Teilnehmer in einer offenen Runde austauschen.

Viele freuen sich, dass die Stadt die Gelbe Tonne in einem Pilotprojekt erproben will. Warum warnen Sie vor zu viel Optimismus?

Die Stadt muss das noch mit den Entsorgungsunternehmen des dualen Systems aushandeln. Wenn diese zustimmen – und das ist noch nicht in trockenen Tüchern – wird die Stadt nur Gebiete dafür auswählen, deren Struktur es anderswo im Stadtgebiet auch gibt. Nur dann kann sie die Auswirkungen der Gelben Tonne mit den Wertstoffinseln sinnvoll vergleichen. Ich habe Sorge, dass dies auf unseren Stadtbezirk nicht zutrifft. Außerdem läuft der Pilotversuch erst ab 2024 und nur in ausgewählten Quartieren. Alle anderen werden weitere drei Jahre mit dem bisherigen System leben müssen. Vielen Leuten ist des Weiteren nicht bewusst, dass die Glascontainer auf jeden Fall bleiben werden. Dort lohnt sich ein Holsystem nicht.

Also werden uns die Wertstoff­insel noch etwas begleiten. Wie kann man damit gut leben?

Für mich ist ein dichtes Netz aus Wertstoffcontainern das Wichtigste. Denn dann kann jeder seinen Verpackungsmüll wohnortnah zu Fuß oder mit dem Fahrrad einwerfen. Ich würde es zudem begrüßen, wenn auch die Wertstoffhöfe Flaschen annehmen würden. Zusätzlich sollte jeder die Einwurfzeiten beachten und seinen Müll in den Containern entsorgen, statt ihn säckeweise danebenzustellen.



In Pasing sorgen Wertstoffinseln regelmäßig für Ärger

Pack ma’s – Verpackungsmüll vermeiden Die Veranstaltung findet am Freitag, 28. Oktober, ab 18.30 Uhr im Pasinger Rathaus, Landsberger Straße 286, statt.

