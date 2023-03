Große Lehrerkonferenz in Gauting zu Digitalisierung im Unterricht: Wie es um die Region München steht, was schon möglich ist...

Von: Romy Ebert-Adeikis

Spätestens seit dem Ausbruch des Corona-Virus liegt der Fokus bei der Digitalisierung auf den Schulen. © Symbolbild: dpa/Julian Stratenschulte

Die Digitalisierung in Schulen soll voranschreiten. Zu diesem Zweck wurde eine Lehrerkonferenz abgehalten, bei der sich Lehrkräfte aus Bayern austauschten. Wie es in und um München ausschaut...

München / Würmtal ‒ Schüler-Podcasts, Lernen mit dem Ebook oder Leistungsprüfung übers Tablet: Was nach Zukunft klingt, ist in den Klassenzimmern der Realschule Gauting bereits Realität. Als Versuchsschule testet sie digitale Unterrichts- und Prüfungsformate. Ihr Wissen hat sie jetzt zusammen mit anderen Experten bei der Konferenz „Digital.Bayern.Schule“ an 300 Lehrkräfte aus Bayern weitergegeben.

„Die Konferenz ist dafür da, dass sich die Lehrer vernetzen“, sagt Stefan Zeman, Geschäftsführer der Firma ACS in Ottobrunn. Diese hat bundesweit über 2000 IPad-Projekte an Schulen betreut – davon etwa 600 im Freistaat. „Bayern hat damit relativ spät angefangen. Aber in den vergangenen Jahren ist, auch wegen Corona, sehr viel passiert.“ Was Zeman aufgefallen ist: „Im Gegensatz zur Stadt München sind viele Landkreise bei der Digitalisierung schneller, weil sie kleinteiliger strukturiert sind und keine zentrale Beschaffung haben.“ In München selbst seien die staatlichen Schulen den städtischen überlegen.



Stefan Zeman © ACS Group

Die städtischen Referate für Bildung und Sport sowie IT konnten Hallo bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Einschätzung zur Lage in München geben.

Digitalisierung in Schulen: Fortschritt vor allem dank Eigen-Engagement

Bereits 2012 hat die Realschule Gauting als eine der ersten in Bayern Tablets im Unterricht eingeführt. „Inzwischen hat jeder unserer Schüler ein IPad. Mit der Einschreibung mieten die Eltern ein Gerät für zwei Jahre“, sagt der stellvertretende Schulleiter Reinhard Schlamp. Familien mit finanziellen Problemen können beim Förderverein Hilfe beantragen. Später kauft die Schule das Gerät ab.

Reinhard Schlamp © privat

Dank der flächendeckenden Ausstattung mit den Tablets seien Unterricht per Videokonferenz oder Kommunikation mit den Schülern per E-Mail vom ersten Tag der Pandemie an kein Problem gewesen, sagt Schlamp. Schwieriger sei es mit der generellen Infrastruktur: „Wir sind erst seit einem Jahr ans Glasfasernetz angebunden. Aber nur dank viel Eigen-Engagement, Vehemenz und Penetranz.“ Mit den früheren 50-Mbit-Leitungen sei man oft an Kapazitätsgrenzen gestoßen, wenn viele Schüler gleichzeitig das Internet nutzen wollten.



Die Biologie- und Chemielehrerin Katrin Beerbaum nutzt die IPads in fast jeder Stunde. „Ab der 6. Klasse haben die Schüler ihr Heft auf dem IPad“, sagt sie. Experimente können gefilmt und im digitalen Arbeitsheft gespeichert werden, QR-Codes führen zu Erklärvideos und Arbeitsaufträge gibt es am digitalen schwarzen Brett. „Natürlich haben wir auch klassischen Unterricht. Aber die digitalen Helfer geben mir Zeit, rumzugehen und den Schülern zu helfen, die Probleme haben.“



Katrin Beerbaum © privat

Digitalisierung in Schulen: Schüler helfen Schülern

Damit die Schüler mit ihren Geräten klarkommen, gibt es in Gauting Medientutoren: Das sind Acht- und Neuntklässler – aktuell 45 Stück –, die in den Pausen IPad-Sprechstunden anbieten. „Im Mai gibt es erstmals eine Kooperation mit der Grundschule Stockdorf, bei der unsere Tutoren Dritt- und Viertklässlern das Lernen mit dem Tablet zeigen“, sagt Beerbaum.



Ebenfalls neu in diesem Schuljahr: Eine Testklasse darf das IPad in der Abschlussprüfung als Taschenrechner nutzen. Der Grund: Die Gautinger Schule ist auch im Projekt „Prüfungskultur innovativ“ vertreten. Daher kann sie auch digitale Elemente in Tests ausprobieren – etwa Audiodateien zum Anhören am Tablet. Bereits alle Schulen dürfen Kurzarbeiten durch Schülerprojekte wie das Erstellen eines Ebooks ersetzen.



Damit an der Realschule Gauting alles Digitale Hand in Hand geht, hat Beerbaum mit zwei Kolleginnen ein eigenes Medienkonzept erarbeitet. „Das sollte jede Schule für sich aufbauen und an eigene Möglichkeiten anpassen“, empfiehlt die Lehrerin. Doch die Zeit dafür fehlt an vielen Einrichtungen. „Wir machen in Gauting unglaublich viel“, betont Beerbaum. „Aber wir machen das meiste auch in unserer Freizeit.“

