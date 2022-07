Prüfung in der Kiesgrube abgeschlossen: So ist der Erdwärmespeicher im „Martinsrieder Feld“ möglich

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Die Kiesgrube „Martinsrieder Feld“ könnte zum Standort für einen Wärmespeicher werden. © Romy Ebert-Adeikis

Ergebnisse der Prüfung liegen vor: Sinnvolle Umsetzung von Kiesgruben-Wärmespeicher in Gräfelfing und Martinsried und mit Solarfeldern in Planegg.

Gräfelfing/Martinsried - Als europaweites Leuchtturmprojekt hatten grüne Gruppierungen aus Gräfelfing und Planegg vor zwei Jahren die Prüfung eines Wärmespeichers für Geothermie und Solarthermie in der Kiesgrube „Martinsrieder Feld“ angestoßen. Jetzt wurde die Machbarkeitsstudie dafür abgeschlossen – mit positivem Fazit.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Kiesgrube „Martinsrieder Feld“ als Wärmespeicher: Machbarkeitsstudie abgeschlossen

Gleich sieben Varianten hat ein Team der Universität Stuttgart untersucht. Dabei wurden verschiedene technische Lösungen und zwei Ausbaugrößen – nur für Gräfelfing oder auch für Martinsried – geprüft. „Alle Varianten hätten eine gute ökologische Wirkung“, attestierte Forschungskoordinator Harald Drück bei der Vorstellung der Ergebnisse in Gräfelfing. Dazu könnten für die Nutzer „attraktive bis extrem attraktive Wärmepreise erzielt werden, die auch über eine lange Zeit stabil wären“. Und: Alle Modelle seien wohl genehmigungsfähig.

Vor allem der größere Ausbau sei empfehlenswert. „Man hat eine gute Ausnutzung des geothermischen Potenzials, sehr attraktive Preise und deutliche C0²-Einsparungen von bis zu 8200 Tonnen pro Jahr“, erklärte Drück. Die beste Variante nutze neben der Geothermie auch Solarfelder, die etwa in Planegg entstehen könnten. Beides würde kombiniert mit einer Wärmepumpe und einem Erdgaskessel für Notfälle. „Ein innovativer Ansatz, den es so noch nicht gibt, der aber auf wirtschaftlich soliden Füßen steht“, sagt der Experte.

Erdwärme im Würmtal: Am sinnvollsten über Gemeindegrenzen hinaus

„Die Ergebnisse zeigen, dass wir großräumiger denken müssen, über Gemeindegrenzen hinaus“, fand Gräfelfings Umweltamt-Chefin Lydia Brooks. Der Gemeinderat Planegg hatte aber bereits eine Beteiligung an der Machbarkeitsstudie mehrheitlich abgelehnt. Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) blieb auch nach der Ergebnispräsentation skeptisch. „Das Wichtigste ist jetzt, zu schauen, was bei der Geothermie-Bohrung in Gräfelfing herauskommt.“ Bei anderen Gemeinden sei etwa das Wasser weniger heiß gewesen als angenommen. Die Geothermie sei für die untersuchten Modelle aber zentral.

„Diese Unsicherheit kann ich nicht bestätigen“, erklärte Thomas Jahrfeld, der bei den Stadtwerken München für sechs Geothermie-Anlagen zuständig ist. „Notfalls kann man weitere Bohrungen machen.“ Zu einer Zusammenarbeit – wie von den Projekt-Initiatoren gewünscht – wollte sich Jahrfeld derzeit aber nicht konkret äußern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.